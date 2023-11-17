С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда составит 19 тысяч 242 рублей

Posted 17 ноября, 11:00
Published 17 ноября, 11:00
Modified 17 ноября, 11:01
Updated 17 ноября, 11:01
Вчера, 16 ноября, Госдума приняла закон о размере МРОТ во втором и третьем чтениях. Теперь документ должны одобрить Совет Федерации и президент, сообщает ТАСС.
Новый уровень минимального размера оплаты труда начнет действовать с 1 января 2024 года. МРОТ составит 19 тыс. 242 рублей, что на 3 тыс. рублей или 18,5% больше текущего уровня. До конца 2023 года МРОТ равен 16 тыс. 242 рублей.
Уровень МРОТ влияет на зарплату за полное рабочее время, а также на размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничные и другие обязательные выплаты социального страхования.