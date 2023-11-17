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Posted 17 ноября, 11:00

Published 17 ноября, 11:00

Modified 17 ноября, 11:01

Updated 17 ноября, 11:01

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда составит 19 тысяч 242 рублей

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда составит 19 тысяч 242 рублей

17 ноября 2023, 11:00
Фото: properm.ru
Соответствующее приняла Госдума. Сейчас закон должен утвердить Совет Федерации и подписать президент.

Вчера, 16 ноября, Госдума приняла закон о размере МРОТ во втором и третьем чтениях. Теперь документ должны одобрить Совет Федерации и президент, сообщает ТАСС.

Новый уровень минимального размера оплаты труда начнет действовать с 1 января 2024 года. МРОТ составит 19 тыс. 242 рублей, что на 3 тыс. рублей или 18,5% больше текущего уровня. До конца 2023 года МРОТ равен 16 тыс. 242 рублей.

Уровень МРОТ влияет на зарплату за полное рабочее время, а также на размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничные и другие обязательные выплаты социального страхования.

#Общество#Касается каждого#Зарплата
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