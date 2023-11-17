Posted 17 ноября, 11:11
Published 17 ноября, 11:11
Modified 17 ноября, 11:13
Updated 17 ноября, 11:13
Самые знаковые экспонаты Пермской галереи переедут в Екатеринбург. Они будут находиться там год, пока галерея не обустроится в новом здании, сообщает тг-канал Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
В связи с тем, что галерея готовится к переезду в новое здание, строительство которого еще не завершено, возникла идея проекта под названием «Пермское посольство». Его суть в том, что живописные произведения из собрания на год переедут в залы Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Соответствующее соглашение 15 ноября подписали директор ПГХГ Юлия Тавризян и руководитель ЕМИИ Никита Корытин.
«Наша галерея безусловно доверяет екатеринбургскому музею, как одному из самых надежных, ярко и интересно проявивших себя партнеров, которые могут временно принять наши произведения. Именно поэтому в текущих условиях переезда Пермской галереи мы решили самые наши знаковые произведения русского и зарубежного искусства отдать на время в Екатеринбургский музей изобразительных искусств», — сказала Юлия Тавризян.
«Пермская галерея обладает одной из самых значимых коллекций среди региональных музеев России и нельзя допустить, чтобы это собрание и сам музей вообще ушли из повестки на такое долгое время. Поэтому на год-полтора мы протягиваем руку помощи и объединяем наши постоянные экспозиции русского и западноевропейского искусства», — прокомментировал директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.
В 2011 году власти Пермского края передали РПЦ здание Спасо-Преображенского собора, где располагалась галерея, а для музея решили построить новое помещение, которое уже строится на территории культурного кластера «Завод Шпагина» (ул. Советская, 1). Однако новое здание будет построено только в 2024 году, а покинуть стены собора галерея должна уже в ближайшее время.