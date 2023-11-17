Самые знаковые экспонаты Пермской галереи переедут в Екатеринбург

В связи с тем, что галерея готовится к переезду в новое здание, строительство которого еще не завершено, возникла идея проекта под названием «Пермское посольство». Его суть в том, что живописные произведения из собрания на год переедут в залы Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Соответствующее соглашение 15 ноября подписали директор ПГХГ Юлия Тавризян и руководитель ЕМИИ Никита Корытин.