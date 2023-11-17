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Posted 17 ноября, 09:02

Published 17 ноября, 09:02

Modified 17 ноября, 09:04

Updated 17 ноября, 09:04

Совет по сохранению исторической памяти создают в Перми. Кто туда войдет?

Совет по сохранению исторической памяти создают в Перми. Кто туда войдет?

17 ноября 2023, 09:02
Фото: properm.ru
Орган возглавит мэр Перми Эдуард Соснин.

В Перми появится совет по сохранению исторической памяти. Его возглавит мэр города Эдуард Соснин. Соответствующее постановление опубликовано на сайте пермской администрации.

«Основной целью Совета является координация работы по сохранению исторической памяти о событиях отечественной истории среди жителей города Перми, в том числе о подвигах жителей города Перми», — говорится в документе.

В состав совещательного органа, кроме мэра, вошли, в том числе:

  • Бывший глава краевого Минкульта, а ныне председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Игорь Гладнев;
  • Краевед и журналист Владимир Гладышев;
  • Директор школы №9 Ольга Ершова;
  • Директор МБУ «Архив города Перми» Виктор Новокрещенных;
  • Директор музея истории политических репрессий «Пермь-36» Наталья Семакова;
  • Депутат гордумы Геннадий Сторожев;
  • И.о. замглавы градоначальника Екатерина Мальцева;
  • начальник департамента культуры и молодежной политики Василий Головин;
  • И.о. начальника департамента образования;
  • Начальник информационно-аналитического управления администрации города Перми.

Всего в составе совета 22 человека. Полный список можно посмотреть здесь.

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