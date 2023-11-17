Совет по сохранению исторической памяти создают в Перми. Кто туда войдет?

Posted 17 ноября, 09:02
Published 17 ноября, 09:02
Modified 17 ноября, 09:04
Updated 17 ноября, 09:04
В Перми появится совет по сохранению исторической памяти. Его возглавит мэр города Эдуард Соснин. Соответствующее постановление опубликовано на сайте пермской администрации.
«Основной целью Совета является координация работы по сохранению исторической памяти о событиях отечественной истории среди жителей города Перми, в том числе о подвигах жителей города Перми», — говорится в документе.
В состав совещательного органа, кроме мэра, вошли, в том числе:
Всего в составе совета 22 человека. Полный список можно посмотреть здесь.