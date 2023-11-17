Цены на новогодние елки в Перми подскочили почти на треть

Питомник «Лесник Пермь» продает живую ель высотой от 1 до 1,3 метров за 1,3 тыс. рублей. В прошлом году такое деревце продавали за 1 тыс. рублей. Елка и сосна высотой два метра обойдутся в 2,4 тыс. рублей. В 2022 году цена составляла 1,9 тыс. рублей. В среднем наценка — 28%. В стоимость не входит установка, демонтаж и подставка. За это придется заплатить от 1,9 тысячи рублей в зависимости от высоты дерева.