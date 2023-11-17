Цены на новогодние елки в Перми подскочили почти на треть

Posted 17 ноября, 03:51
Published 17 ноября, 03:51
Modified 17 ноября, 03:53
Updated 17 ноября, 03:53
В Перми на 28% выросли цены на новогодние елки. На это обратило внимание издание URA.RU.
Питомник «Лесник Пермь» продает живую ель высотой от 1 до 1,3 метров за 1,3 тыс. рублей. В прошлом году такое деревце продавали за 1 тыс. рублей. Елка и сосна высотой два метра обойдутся в 2,4 тыс. рублей. В 2022 году цена составляла 1,9 тыс. рублей. В среднем наценка — 28%. В стоимость не входит установка, демонтаж и подставка. За это придется заплатить от 1,9 тысячи рублей в зависимости от высоты дерева.
В магазине «Три букета» цены остались прежними, однако они выше, чем в «Лесник Пермь». Цена за русскую ель высотой 1 м. — 1,8 тыс. рублей, а за двухметровое растение — 3,8 тыс. рублей.
В питомнике «Уральский саженец» цены ниже. Тут за ель высотой до 1,3 м просят 900 рублей, а дерево высотой в 2 м оценивается в 1,8 тыс. рублей.