Ущерб на 5 миллионов. В Краснокамске будут судить парня за угон дорожного катка

Posted 17 ноября, 06:41
Published 17 ноября, 06:41
Modified 17 ноября, 06:43
Updated 17 ноября, 06:43
В Краснокамске завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Его обвиняют в угоне и краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Следователи выяснили, что летом этого года парень отдыхал в местном баре, после чего познакомился с компанией людей и пошел гулять. На ул. Сибирской они увидели дорожный каток, на который залезли. Увидев внутри ключи, обвиняемый завел технику, поехал, но не справился с управлением. В результате угонщик врезался в столб, а от удара у катка выпали и разбились стекла. Ущерб собственник техники оценил в 5 млн рублей.
Кроме того выяснилось, что парень причастен к февральской краже у 80-летнего дедушки. Молодой человек гостил у пожилых родственников, а ночью украл у него 18 тыс. рублей и слуховой аппарат. Теперь за оба преступления парня ожидает суд.