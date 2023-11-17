Ущерб на 5 миллионов. В Краснокамске будут судить парня за угон дорожного катка

Следователи выяснили, что летом этого года парень отдыхал в местном баре, после чего познакомился с компанией людей и пошел гулять. На ул. Сибирской они увидели дорожный каток, на который залезли. Увидев внутри ключи, обвиняемый завел технику, поехал, но не справился с управлением. В результате угонщик врезался в столб, а от удара у катка выпали и разбились стекла. Ущерб собственник техники оценил в 5 млн рублей.