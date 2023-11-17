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Posted 17 ноября, 06:41

Published 17 ноября, 06:41

Modified 17 ноября, 06:43

Updated 17 ноября, 06:43

Ущерб на 5 миллионов. В Краснокамске будут судить парня за угон дорожного катка

Ущерб на 5 миллионов. В Краснокамске будут судить парня за угон дорожного катка

17 ноября 2023, 06:41
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
После задержания выяснилось, что молодой человек причастен еще к одному преступлению.

В Краснокамске завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Его обвиняют в угоне и краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Следователи выяснили, что летом этого года парень отдыхал в местном баре, после чего познакомился с компанией людей и пошел гулять. На ул. Сибирской они увидели дорожный каток, на который залезли. Увидев внутри ключи, обвиняемый завел технику, поехал, но не справился с управлением. В результате угонщик врезался в столб, а от удара у катка выпали и разбились стекла. Ущерб собственник техники оценил в 5 млн рублей.

Видео: ГУ МВД по Пермскому краю

Кроме того выяснилось, что парень причастен к февральской краже у 80-летнего дедушки. Молодой человек гостил у пожилых родственников, а ночью украл у него 18 тыс. рублей и слуховой аппарат. Теперь за оба преступления парня ожидает суд.

#Видео#Угон#Краснокамск#Преступление#Кража#ГУ МВД по Пермскому краю
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