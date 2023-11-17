В ближайшие три дня в Перми будет холоднее нормы. Днём будет -4…-8˚

К вечеру пятницы холодный воздух распространился на всю территорию Пермского края. На севере и на западе края похолодало до -7…-9˚, на юге пока до -2˚, но к завтрашнему утру по всей территории будет -7…-12˚. Дальнейшему выхолаживанию помешает облачность.