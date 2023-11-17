В ближайшие три дня в Перми будет холоднее нормы. Днём будет -4…-8˚

Posted 17 ноября, 16:42
Published 17 ноября, 16:42
Modified 17 ноября, 16:43
Updated 17 ноября, 16:43
В ближайшие три дня в Прикамье будет немного прохладнее нормы для этого периода. Об этом сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
К вечеру пятницы холодный воздух распространился на всю территорию Пермского края. На севере и на западе края похолодало до -7…-9˚, на юге пока до -2˚, но к завтрашнему утру по всей территории будет -7…-12˚. Дальнейшему выхолаживанию помешает облачность.
В ближайшие три дня пермяков ожидает сухая и умеренно морозная погода с дневной температурой воздуха -4…-8˚. Что касается ночных минимумов, то они будут самыми низкими в ночь на понедельник, когда ожидаются прояснение и возможно похолодание до -10…-15˚.
Таким образом, завершился продолжительный аномально-теплый период с положительной среднесуточной температурой воздуха (что на 5-9˚ выше нормы), который продлился 10 дней (с 7 по 16 ноября включительно).