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Posted 17 ноября, 16:42

Published 17 ноября, 16:42

Modified 17 ноября, 16:43

Updated 17 ноября, 16:43

В ближайшие три дня в Перми будет холоднее нормы. Днём будет -4…-8˚

В ближайшие три дня в Перми будет холоднее нормы. Днём будет -4…-8˚

17 ноября 2023, 16:42
Фото: 1MI
Самой холодной ожидается ночь на понедельник — до -10…-15˚.

В ближайшие три дня в Прикамье будет немного прохладнее нормы для этого периода. Об этом сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

К вечеру пятницы холодный воздух распространился на всю территорию Пермского края. На севере и на западе края похолодало до -7…-9˚, на юге пока до -2˚, но к завтрашнему утру по всей территории будет -7…-12˚. Дальнейшему выхолаживанию помешает облачность.

В ближайшие три дня пермяков ожидает сухая и умеренно морозная погода с дневной температурой воздуха -4…-8˚. Что касается ночных минимумов, то они будут самыми низкими в ночь на понедельник, когда ожидаются прояснение и возможно похолодание до -10…-15˚.

Таким образом, завершился продолжительный аномально-теплый период с положительной среднесуточной температурой воздуха (что на 5-9˚ выше нормы), который продлился 10 дней (с 7 по 16 ноября включительно).

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#Общество#Погода
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