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Posted 17 ноября, 10:05

Published 17 ноября, 10:05

Modified 17 ноября, 10:07

Updated 17 ноября, 10:07

В Черняевском лесу в Перми растаяли пруды и выросли грибы

В Черняевском лесу в Перми растаяли пруды и выросли грибы

17 ноября 2023, 10:05
Фото: Индустриальный район | Балатово | Пермь / VK
Грибы также до сих пор находят и за городом.

Из-за аномально теплой погоды в ноябре в Чернявском лесу растаяли пруды, и туда вернулись утки. Кроме того, там набухаю почки и растут грибы, сообщают в соцсетях местные жители.

«В Балатовском парке Перми растаяли пруды, вернулись утки, набухли почки на деревьях и растут грибы. А для людей построили лавки, павильоны, качели… Народу как летом!», — сообщается в паблике «Индустриальный район | Балатово | Пермь».

Кроме того, пользователи соцсетей хвастаются, что до сих пор находят грибы в пермских лесах. Одна из пользовательниц пишет, что нашла лисички в районе Усть-Качки 12 ноября.

Фото: Индустриальный район | Балатово | Пермь / VK
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#Черняевский лес#Аномальная погода#Аномальное тепло#Грибы
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