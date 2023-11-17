В Черняевском лесу в Перми растаяли пруды и выросли грибы

Posted 17 ноября, 10:05
Published 17 ноября, 10:05
Modified 17 ноября, 10:07
Updated 17 ноября, 10:07
Из-за аномально теплой погоды в ноябре в Чернявском лесу растаяли пруды, и туда вернулись утки. Кроме того, там набухаю почки и растут грибы, сообщают в соцсетях местные жители.
«В Балатовском парке Перми растаяли пруды, вернулись утки, набухли почки на деревьях и растут грибы. А для людей построили лавки, павильоны, качели… Народу как летом!», — сообщается в паблике «Индустриальный район | Балатово | Пермь».
Кроме того, пользователи соцсетей хвастаются, что до сих пор находят грибы в пермских лесах. Одна из пользовательниц пишет, что нашла лисички в районе Усть-Качки 12 ноября.