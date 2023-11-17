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Posted 17 ноября, 15:02

Published 17 ноября, 15:02

Modified 17 ноября, 15:03

Updated 17 ноября, 15:03

В Краснокамске определились кандидаты-финалисты конкурса на пост главы

В Краснокамске определились кандидаты-финалисты конкурса на пост главы

17 ноября 2023, 15:02
Фото: properm.ru
Решение по новому руководителю муниципалитета примут 22 ноября.

Комиссия определила двух кандидатов-финалистов на должность главы Краснокамска. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

За пост главы Краснокамского городского округа поборются действующий глава муниципалитета Игорь Быкариз и начальник управления экономического развития администрации округа Илья Куличков. Третьим кандидатом, отсеянным комиссией, был Андрей Золотарев, временно безработный.

Отобранные кандидаты будут представлять свои программы развития округа на заседании Думы 22 ноября. Главу определят по итогам этого заседания.

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#Политика#Краснокамск#Конкурс#Власть
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