В Красновишерске волк две ночи охотился на собаку на привязи

Минприроды Прикамья рекомендует жителям деревень и поселков, проживающих у леса, запирать на ночь собак в хозпостройках или держать их в вольерах с мелкой сеткой. Если хищник знает, что для него есть легкодоступная кормовая база — собака на цепи или на самовыгуле, он ее прихватит, отмечают в ведомстве.