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Posted 17 ноября, 07:57

Published 17 ноября, 07:57

Modified 17 ноября, 07:58

Updated 17 ноября, 07:58

В Красновишерске волк две ночи охотился на собаку на привязи

В Красновишерске волк две ночи охотился на собаку на привязи

17 ноября 2023, 07:57
Фото: минприроды Пермского края
Охотники выследили и добыли опасного хищника

В Красновишерске госохотинспектор и охотник выследили и добыли волка, который две ночи охотился на собаку на привязи. Всего с начала года в Перикамье добыто 200 волков, сообщают в минприроды региона.

Во вторник, 14 ноября, в ведомство поступила информация от жителя Красновишерска о том, что волк вторую ночь охотится за собакой на привязи.

Госохотинспектор Минприроды по Красновишерскому городскому округу Владимир Докучаев и охотник Владимир Кичигин организовали ночное патрулирование и устроили засаду на местах возможного появления хищника.

Около 2 часов ночи 15 ноября они обнаружили волка. Одним метким выстрелом охотник добыл молодого самца этого года рождения (прибылого).

На сегодня с начала 2023 года на территории охотничьих угодий Пермского края добыто 200 волков, в том числе в Красновишерском городском округе — девять хищников.

Минприроды Прикамья рекомендует жителям деревень и поселков, проживающих у леса, запирать на ночь собак в хозпостройках или держать их в вольерах с мелкой сеткой. Если хищник знает, что для него есть легкодоступная кормовая база — собака на цепи или на самовыгуле, он ее прихватит, отмечают в ведомстве.

При обнаружении следов диких животных возле населенного пункта или выявления случая нападения волков на собак, необходимо оперативно сообщать об этом по телефону 112.

#Происшествия#Волк#Красновишерск#Живая природа
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