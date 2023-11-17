В Красновишерске волк две ночи охотился на собаку на привязи

Posted 17 ноября, 07:57
Published 17 ноября, 07:57
Modified 17 ноября, 07:58
Updated 17 ноября, 07:58
В Красновишерске госохотинспектор и охотник выследили и добыли волка, который две ночи охотился на собаку на привязи. Всего с начала года в Перикамье добыто 200 волков, сообщают в минприроды региона.
Во вторник, 14 ноября, в ведомство поступила информация от жителя Красновишерска о том, что волк вторую ночь охотится за собакой на привязи.
Госохотинспектор Минприроды по Красновишерскому городскому округу Владимир Докучаев и охотник Владимир Кичигин организовали ночное патрулирование и устроили засаду на местах возможного появления хищника.
Около 2 часов ночи 15 ноября они обнаружили волка. Одним метким выстрелом охотник добыл молодого самца этого года рождения (прибылого).
На сегодня с начала 2023 года на территории охотничьих угодий Пермского края добыто 200 волков, в том числе в Красновишерском городском округе — девять хищников.
Минприроды Прикамья рекомендует жителям деревень и поселков, проживающих у леса, запирать на ночь собак в хозпостройках или держать их в вольерах с мелкой сеткой. Если хищник знает, что для него есть легкодоступная кормовая база — собака на цепи или на самовыгуле, он ее прихватит, отмечают в ведомстве.
При обнаружении следов диких животных возле населенного пункта или выявления случая нападения волков на собак, необходимо оперативно сообщать об этом по телефону 112.