В Куеде вынесен приговор курьеру взяточника

Posted 17 ноября, 13:15
Published 17 ноября, 13:15
Modified 17 ноября, 13:16
Updated 17 ноября, 13:16
Куединский районный суд вынес приговор иностранцу, который признан виновным в посредничестве при даче взятки. Подробности истории сообщают в краевой прокуратуре.
Подсудимый выполнял роль курьера по перевозке наличных, в том числе для дачи взяток должностным лицам. Также мужчина зачислял деньги на счета.
В июле 2023 года злоумышленник по просьбе организатора преступления приехал в дом престарелой женщины и забрал у нее денежные средства в размере 160 тыс. рублей. Потерпевшая сообщила, что ее дочь якобы стала виновником ДТП. Мошенники предварительно убедили пожилого человека о возможности избежать ответственности путем дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов.
Полученные деньги обвиняемый частично забрал себе, а оставшуюся сумму перечислил на указанный счет.
Решением суда иностранец признан виновным по п. б ч.3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Также по факту мошеннических действий в отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба).