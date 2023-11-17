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Posted 17 ноября, 13:15

Published 17 ноября, 13:15

Modified 17 ноября, 13:16

Updated 17 ноября, 13:16

В Куеде вынесен приговор курьеру взяточника

В Куеде вынесен приговор курьеру взяточника

17 ноября 2023, 13:15
Фото: 1MI
Также мужчина стал участником мошеннической схемы.

Куединский районный суд вынес приговор иностранцу, который признан виновным в посредничестве при даче взятки. Подробности истории сообщают в краевой прокуратуре.

Подсудимый выполнял роль курьера по перевозке наличных, в том числе для дачи взяток должностным лицам. Также мужчина зачислял деньги на счета.

В июле 2023 года злоумышленник по просьбе организатора преступления приехал в дом престарелой женщины и забрал у нее денежные средства в размере 160 тыс. рублей. Потерпевшая сообщила, что ее дочь якобы стала виновником ДТП. Мошенники предварительно убедили пожилого человека о возможности избежать ответственности путем дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов.

Полученные деньги обвиняемый частично забрал себе, а оставшуюся сумму перечислил на указанный счет.

Решением суда иностранец признан виновным по п. б ч.3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Также по факту мошеннических действий в отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба).

#Общество#Суд#Криминал#Приговор
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