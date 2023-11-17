В Куеде вынесен приговор курьеру взяточника

В июле 2023 года злоумышленник по просьбе организатора преступления приехал в дом престарелой женщины и забрал у нее денежные средства в размере 160 тыс. рублей. Потерпевшая сообщила, что ее дочь якобы стала виновником ДТП. Мошенники предварительно убедили пожилого человека о возможности избежать ответственности путем дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов.