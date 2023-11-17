В Перми на автобусном маршруте №75 с завтрашнего дня появится новая остановка

Posted 17 ноября, 11:49
Published 17 ноября, 11:49
Modified 17 ноября, 11:50
Updated 17 ноября, 11:50
С субботы, 18 ноября для автобусов маршрута №75 «Площадь Дружбы — микрорайон Соболи» вводится новый остановочный пункт «Бродовский терминал». Об этом сообщают в департаменте транспорта администрации Перми.
Остановочный пункт, на котором обустроены посадочные площадки, установлены павильоны и урны, расположен вблизи здания на Бродовском тракте, 9. Вблизи оборудован пешеходный переход.
В ноябре в Перми изменится ряд маршрутов пермского транспорта, сообщают в мэрии.
В частности: