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Posted 17 ноября, 11:49

Published 17 ноября, 11:49

Modified 17 ноября, 11:50

Updated 17 ноября, 11:50

В Перми на автобусном маршруте №75 с завтрашнего дня появится новая остановка

В Перми на автобусном маршруте №75 с завтрашнего дня появится новая остановка

17 ноября 2023, 11:49
Фото: пресс-служба администрации Перми
Новый остановочный пункт получил название «Бродовский терминал».

С субботы, 18 ноября для автобусов маршрута №75 «Площадь Дружбы — микрорайон Соболи» вводится новый остановочный пункт «Бродовский терминал». Об этом сообщают в департаменте транспорта администрации Перми.

Остановочный пункт, на котором обустроены посадочные площадки, установлены павильоны и урны, расположен вблизи здания на Бродовском тракте, 9. Вблизи оборудован пешеходный переход.

 

В ноябре в Перми изменится ряд маршрутов пермского транспорта, сообщают в мэрии.

В частности:

  • автобусный маршрут №7 сможет останавливаться в любом разрешённом правилами дорожного движения месте, в частности, между остановочными пунктами «Микрорайон Верхняя Курья» и «Дом отдыха». Также планируется ввести дополнительный остановочный пункт «Улица Попова» (по улице Попова) для удобства пересадки пассажиров на трамваи, следующие по улице Петропавловской.
  • рейсы маршрута №59, следующие до остановки «Улица Милиционера Власова» планируется продлить до новой остановки «Планета».
  • часть рейсов автобусного маршрута №17, следующего от улицы 1905 года, продлят до микрорайона Ива.
  • на маршруте №33 также планируется продлить отдельные рейсы до улицы 1905 года.
  • в пути следования экспресс-маршрута №1т планируется включение остановочного пункта «Микрорайон Одино».
  • на маршруте №49 планируется ввести дополнительные рейсы.
  • на маршруте №48 будет исключён один из двух остановочных пунктов на перекрестке улиц Менжинского и Первомайской.
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#Пермская езда#Остановки#Транспорт#Автобусы
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