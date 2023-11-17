В Пермской галерее в тайной кладовке прятали сразу двух идеальных женщин

Posted 17 ноября, 07:13
Published 17 ноября, 07:13
Modified 17 ноября, 07:15
Updated 17 ноября, 07:15
В потайной кладовке Пермской художественной галереи много лет хранилась скульптура Елены Янсон-Манизер «Советские физкультурницы». Но сотрудники музея рассказали о ней только сейчас, когда начали готовиться к переезду в новое здание.
Скульптура много лет хранилась в потайной кладовке слева от входной двери в музей. В ней «воплощен идеальный образ молодой советской женщины 1930-х — „спортсменки, комсомолки и просто красавицы““, — говорится в паблике галереи.
Экспонировалась ли скульптура ранее — неизвестно, но, скорее всего, в новом здании музея посетители смогу посмотреть на нее в зале советского искусства.
С 3 октября в Пермской галерее закрылись постоянные экспозиции и одновременно начались работы по техническому обследованию здания собора в рамках разработки проекта реконструкции. 4 ноября в ночь музеев галерея открыла двери в здании Спасо-Преображенского собора в последний раз.