В Платошино простились с погибшим на СВО сержантом Артемом Соколовым

Posted 17 ноября, 03:02
Published 17 ноября, 03:02
Modified 17 ноября, 03:04
Updated 17 ноября, 03:04
В ходе проведения СВО на территории Украины погиб уроженец пермского села Платошино Артем Соколов. Ему было 33 года. Во вторник, 14 ноября, состоялись похороны военного, сообщает администрация Пермского муниципального округа.
Артем Соколов родился 3 июня 1990 года. Он окончил Платошинскую школу. О том, как молодой человек попал на СВО, администрация не сообщает.
Специальная военная операция на территории Украины идет с 24 февраля 2022 года. Министерство обороны РФ не раскрывает информацию о военных потерях.