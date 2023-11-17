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Posted 17 ноября, 08:22

Published 17 ноября, 08:22

Modified 17 ноября, 08:23

Updated 17 ноября, 08:23

В Прикамье будут курсировать первые импортозамещённые электропоезда «Ласточка»

В Прикамье будут курсировать первые импортозамещённые электропоезда «Ласточка»

17 ноября 2023, 08:22
Фото: properm.ru
Сейчас составы проходят сертификацию

В Пермском крае будут курсировать электропоезда ЭС104 «Ласточка», изготовленные из российских комплектующих. Сейчас 12 таких поездов готовятся к передаче «Российским железным дорогам», сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора холдинга Ивана Колесникова.

Новый электропоезд ЭС104 произведён холдингом «Синара — транспортные машины» полностью из российских комплектующих. В настоящее время составы проходят сертификацию и будут переданы заказчику до конца года. Планируется, что эти поезда будут обслуживать пассажиров в пригородном сообщении на маршрутах в Пермском крае и Свердловской области.

Электропоезд «Ласточка» создан на платформе немецкой компании Siemens. Его производство было локализовано на заводе «Синара» в Верхней Пыжме. С начала 2022 года немецкая сторона вышла из проекта и производство подвижного состава было приостановлено. Сейчас в Верхней Пыжме освоено производство импортозамещенного варианта электропоезда.

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#Пермская езда#Ржд#Транспорт#Электричка#Электрички
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