В Прикамье будут курсировать первые импортозамещённые электропоезда «Ласточка»

Posted 17 ноября, 08:22
Published 17 ноября, 08:22
Modified 17 ноября, 08:23
Updated 17 ноября, 08:23
В Пермском крае будут курсировать электропоезда ЭС104 «Ласточка», изготовленные из российских комплектующих. Сейчас 12 таких поездов готовятся к передаче «Российским железным дорогам», сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора холдинга Ивана Колесникова.
Новый электропоезд ЭС104 произведён холдингом «Синара — транспортные машины» полностью из российских комплектующих. В настоящее время составы проходят сертификацию и будут переданы заказчику до конца года. Планируется, что эти поезда будут обслуживать пассажиров в пригородном сообщении на маршрутах в Пермском крае и Свердловской области.
Электропоезд «Ласточка» создан на платформе немецкой компании Siemens. Его производство было локализовано на заводе «Синара» в Верхней Пыжме. С начала 2022 года немецкая сторона вышла из проекта и производство подвижного состава было приостановлено. Сейчас в Верхней Пыжме освоено производство импортозамещенного варианта электропоезда.