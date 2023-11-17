В Прикамье будут курсировать первые импортозамещённые электропоезда «Ласточка»

Новый электропоезд ЭС104 произведён холдингом «Синара — транспортные машины» полностью из российских комплектующих. В настоящее время составы проходят сертификацию и будут переданы заказчику до конца года. Планируется, что эти поезда будут обслуживать пассажиров в пригородном сообщении на маршрутах в Пермском крае и Свердловской области.