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Posted 17 ноября, 05:27

Published 17 ноября, 05:27

Modified 17 ноября, 12:08

Updated 17 ноября, 12:08

Власти Пермского округа отказали семье погорельцев из Мулянки во временном жилье

Власти Пермского округа отказали семье погорельцев из Мулянки во временном жилье

17 ноября 2023, 05:27
Власти Пермского муниципального округа отказали семье погорельцев из Мулянки (у семьи сгорели три дома, в одном из них они жили) в предоставлении временного жилья. А несовершеннолетнюю дочь, 15 лет, вообще отправили… в Рязань.

Глава семейства, меж тем, умирает. У него рак рта четвертой степени, мы даже не будем публиковать фотографии Евгения, так как страшная болезнь изуродовала его лицо. Он не может говорить и уже очень плох, но от администрации округа никто не приехал к семье, оставшейся без крова над головой и почти оставшейся без кормильца, никто не попытался помочь. Чиновники Пермского муниципального округа не делают скидок на состояние Евгения, заставляют ездить из Мулянки в Пермь, в Кондратово, писать заявления.

Евгений Егоров рассчитывал успеть построить дом для жены и двух несовершеннолетних детей. У него есть еще одна дочь, старшая, Светлана, она замужем, у нее самой ребенок, они с мужем живут в Перми. А Евгений с женой и двумя детьми, сыном 12 лет и дочкой 15 лет, временно жили в доме-бане, параллельно строили свой дом. Мама Евгения жила в отдельном маленьком деревенском доме, была парализована, не ходила, они ухаживали за ней. Ее дом сгорел первым. Потом дом, в котором жила семья Евгения, потом новостройка. Причина чрезвычайных происшествий — поджоги.

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После публикации Properm.ru о том, что Егоровым предварительно (на словах) сказали, что не будет им никакого временного жилья, из администрации Пермского муниципального округа ответили, что надо обратиться в управление жилищных отношений с заявлением о предоставлении временного жилья как погорельцам. Евгений, несмотря на свое состояние, это сделал.

Из управления жилищных отношений администрации Пермского муниципального округа пришел отказ в предоставлении временного жилья. Почему? Потому что дети и жена прописаны у матери жены, потому что жена состоит с Егоровым в гражданском браке и потому что у 15-летней дочери Егорова есть якобы какой-то дом в Рязани.

Дети Евгения Егорова. Старшая давно живет в Перми, со своей семьей. Младшие живут с родителями в Мулянке, учатся в школеДети Евгения Егорова. Старшая давно живет в Перми, со своей семьей. Младшие живут с родителями в Мулянке, учатся в школе
Дети Евгения Егорова. Старшая давно живет в Перми, со своей семьей. Младшие живут с родителями в Мулянке, учатся в школе
Фото: properm.ru

Сам Евгений был прописан в сгоревшем доме-бане. Его жена и младшие дети были прописаны у бабушки (мамы жены), в бараке. В этой квартирке сейчас живут бабушка с мужем, двое детей бабушки и еще маленький внук, всего 5 человек. Места там нет для еще одной семьи, да еще с разнополыми подростками.

Как пояснили журналисту Properm.ru правозащитники, неважно, где прописаны дети и жена, если сгорело единственное жилье, в котором они жили. Точно также неважно, что жена является гражданской. По мнению юристов, эти причины отказов должна изучить прокуратура, так как нарушаются права несовершеннолетних.

Никакого дома в Рязани у 15-летней дочери Егоровых нет и никогда не было. Почему из управления жилищных отношений администрации Пермского округа девочку настойчиво отправляют в Рязань, непонятно.

Кроме того, управление жилищных отношений администрации Пермского муниципального округа зачем-то требует от Евгения Егорова справку о признании его малоимущим — нигде в законе нет требований о том, что погорельцы должны быть малоимущими.

Управление жилищных отношений администрации Пермского муниципального округа не изучало, как семья живет на самом делеУправление жилищных отношений администрации Пермского муниципального округа не изучало, как семья живет на самом деле
Управление жилищных отношений администрации Пермского муниципального округа не изучало, как семья живет на самом деле
Фото: properm.ru

Управление жилищных отношений администрации Пермского муниципального округа воспользовалось для составления ответа Евгению какой-то информацией, как они объяснили старшей дочери Евгения, «какая была в компьютере». То, что информация недостоверна, и вообще не отражает реальность, чиновников не беспокоит.

А семье негде жить. Им приходится сейчас снимать дом, за 3,5 тыс. рублей в месяц. И это при том, что у погорельцев ничего не осталось, смертельно болен глава семьи, и каждая копейка на счету.

В отделе соцзащиты Министерства социальной защиты населения и труда Пермского края сообщали, что Евгению Егорову было рекомендовано обратиться в местный отдел соцзащиты для подачи заявления на материальную помощь гражданам, утратившим имущество первой необходимости (в размере 100 тысяч рублей). Он это сделал. Но, кроме сухпайков, семье ничего не выдали.

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