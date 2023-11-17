Власти Пермского округа отказали семье погорельцев из Мулянки во временном жилье

Глава семейства, меж тем, умирает. У него рак рта четвертой степени, мы даже не будем публиковать фотографии Евгения, так как страшная болезнь изуродовала его лицо. Он не может говорить и уже очень плох, но от администрации округа никто не приехал к семье, оставшейся без крова над головой и почти оставшейся без кормильца, никто не попытался помочь. Чиновники Пермского муниципального округа не делают скидок на состояние Евгения, заставляют ездить из Мулянки в Пермь, в Кондратово, писать заявления.