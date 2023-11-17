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Posted 17 ноября, 10:05

Published 17 ноября, 10:05

Modified 17 ноября, 10:06

Updated 17 ноября, 10:06

Водителей и пешеходов Прикамья завтра просят быть осторожными на дорогах и тротуарах

Водителей и пешеходов Прикамья завтра просят быть осторожными на дорогах и тротуарах

17 ноября 2023, 10:05
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Также спасатели предупреждают об опасности обрыва линий электропередач.

По данным Пермского ЦГМС завтра, 18 ноября, ожидаются в Прикамье ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Так, в отдельных районах региона прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица.

Пермяков предупреждают, что данные природные явления могут стать причиной обрывов линий электропередач, заторов и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:

  • Избегать нахождение рядом с линиями электропередач;
  • При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;
  • Водителям — соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;
  • Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части.
#Общество#Погода#Гололед
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