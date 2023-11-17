Водителей и пешеходов Прикамья завтра просят быть осторожными на дорогах и тротуарах

Posted 17 ноября, 10:05
Published 17 ноября, 10:05
Modified 17 ноября, 10:06
Updated 17 ноября, 10:06
По данным Пермского ЦГМС завтра, 18 ноября, ожидаются в Прикамье ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Так, в отдельных районах региона прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица.
Пермяков предупреждают, что данные природные явления могут стать причиной обрывов линий электропередач, заторов и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах.
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