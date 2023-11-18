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Posted 18 ноября, 09:27

Published 18 ноября, 09:27

Modified 18 ноября, 15:02

Updated 18 ноября, 15:02

Депутата из Березников уличили в пьяной езде

Депутата из Березников уличили в пьяной езде

18 ноября 2023, 09:27
Фото: 1MI
По официальным данным, сегодня ночью в Березниках полицейские остановили автомобиль Toyota Camry, у водителя были признаки опьянения.

Сегодня ночью за вождение в нетрезвом виде в Березниках задержан действующий депутат местной городской Думы, сообщают региональные паблики в Telegram. Уточняется, что по подозрению в нетрезвом вождении уличили Рината Сорокина, депутата от КПРФ.

В пресс-службе ГУ МВД на запрос журналиста Properm.ru уточнили, что персональные данные не разглашают. Как официально сообщили в полиции, сегодня ночью сотрудниками Госавтоинспекции МО МВД России «Березниковский», был остановлен автомобиль Toyota Camry, за рулём которого находился мужчина с признаками алкогольного опьянения. Гражданин отказался от прохождения медицинского освидетельствования, в отношении него был составлен материал по ст. 12.26 КоАП РФ.

Связаться с ним журналисту Properm.ru по имеющимся в открытых данных номерах не удалось, на телефонные звонки он не отвечал. Накануне он оставил на странице «ВКонтакте» что его аккаунт был взломан: «Деньги не переводить, на провокации не отвечать».

Сорокин в Березниковскую городскую Думу был выдвинут политическим объединением «Коммунистическая партия Российской Федерации». Является депутатом Березниковской городской Думы VII созыва по избирательному округу № 19 с сентября 2020 года. С 2018 и по настоящее время Сорокин трудится начальником подземного горно-капитального участка ООО «Еврохим-Усольский Калийный Комбинат».

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