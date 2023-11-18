Депутата из Березников уличили в пьяной езде

В пресс-службе ГУ МВД на запрос журналиста Properm.ru уточнили, что персональные данные не разглашают. Как официально сообщили в полиции, сегодня ночью сотрудниками Госавтоинспекции МО МВД России «Березниковский», был остановлен автомобиль Toyota Camry, за рулём которого находился мужчина с признаками алкогольного опьянения. Гражданин отказался от прохождения медицинского освидетельствования, в отношении него был составлен материал по ст. 12.26 КоАП РФ.