Отец получит от роддома больницы Архангела Михаила миллион за смерть сына

Известно, что ребенок у пары родился здоровым по оценке медиков, но через некоторое время у него развились осложнения от внутриутробной пневмонии. Врачи пытались сами помочь ребенку, но в роддоме на Гайве нет детской реанимации. В результате он был направлен в детскую клиническую больницу №13 слишком поздно и скончался.