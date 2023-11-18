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Posted 18 ноября, 13:43

Published 18 ноября, 13:43

Modified 18 ноября, 13:54

Updated 18 ноября, 13:54

Отец получит от роддома больницы Архангела Михаила миллион за смерть сына

Отец получит от роддома больницы Архангела Михаила миллион за смерть сына

18 ноября 2023, 13:43
Фото: 1MI
Ребенок скончался на шестой день после рождения из-за того, что ему своевременно не оказали медицинскую помощь.

Орджоникидзевский районный суд частично удовлетворил требования отца умершего ребенка к «Городской больнице Архангела Михаила и всех Небесных Сил» о взыскании компенсации морального вреда. Как известно, ранее суд удовлетворил требования матери умершего ребенка, ей клиника должна заплатить 1,4 млн рублей.

Поводом для обращения с иском в суд стало то обстоятельство, что летом 2020 года у пары родился сын, однако из-за отсутствия своевременной и квалифицированной помощи врачей ребенок умер спустя шесть дней. Нанесенный ему моральный вред мужчина оценил в 1,5 млн рублей, рассказали журналисту Properm.ru в суде.

Известно, что ребенок у пары родился здоровым по оценке медиков, но через некоторое время у него развились осложнения от внутриутробной пневмонии. Врачи пытались сами помочь ребенку, но в роддоме на Гайве нет детской реанимации. В результате он был направлен в детскую клиническую больницу №13 слишком поздно и скончался.

Суд принял во внимание фактические обстоятельства смерти малолетнего сына истца, а именно, что она наступила в результате оказания некачественной медицинской помощи, степень нравственных страданий и моральных переживаний по данному факту, исходил из принципа конституционной ценности жизни, учел, что потеря ребенка является невосполнимой. Суд взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 1,1 млн рублей.

Решение в законную силу не вступило.

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