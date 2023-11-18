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Posted 18 ноября, 05:17

Published 18 ноября, 05:17

Modified 18 ноября, 05:19

Updated 18 ноября, 05:19

Пермский «Молот» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы ВХЛ

Пермский «Молот» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы ВХЛ

18 ноября 2023, 05:17
Фото: ВК ХК «Молот»
Пермские хоккеисты продолжили серию выигранных матчей.

ХК «Молот» в рамках выездной серии и в очередном матче одержал победу над командой «Рязань-ВДВ» со счетом 3:0. Пермяки забрасывали в каждом из игровых отрезков по одной шайбе. В составе пермского клуба отличились Егор Манин, Максим Игнатович и Денис Дюрягин, возглавляющий список главных бомбардиров ВХЛ.

Вторую игру подряд «на ноль» отыграл голкипер пермского клуба Данил Кудашев, отразивший 18 бросков в створ ворот в матче против «Рязани-ВДВ». Сейчас «Молот» занимает вторую строчку турнирной таблицы ВХЛ.

В заключительном матче выездной серии «Молот» встретится с действующим чемпионом ВХЛ — воскресенским «Химиком». Матч пройдет 19 ноября. Начало в 15:00.

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