Пермский «Молот» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы ВХЛ

ХК «Молот» в рамках выездной серии и в очередном матче одержал победу над командой «Рязань-ВДВ» со счетом 3:0. Пермяки забрасывали в каждом из игровых отрезков по одной шайбе. В составе пермского клуба отличились Егор Манин, Максим Игнатович и Денис Дюрягин, возглавляющий список главных бомбардиров ВХЛ.