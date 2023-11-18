Прошлой ночью под Усть-Качкой автомобиль наехал на лежащего на автотрассе мужчину

Posted 18 ноября, 11:41
Published 18 ноября, 11:41
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
18 ноября около 4:33 по автодороге Пермь — Усть-Качка, в направлении краевого центра двигался автомобиль Kia Rio под управлением мужчина 1992 года рождения, сообщают в Госавтоинспекции.
По предварительной информации, рассказали журналисту Properm.ru в полиции, на 46 км водитель допустил наезд на мужчину 1989 года рождения. Последний лежал на проезжей части справа, на полосе движения транспорта. На мужчине была темная одежда без светоотражающих элементов. В результате автоаварии пешеход получил смертельную травму.
Не исключается, что погибший был нетрезв и упал по дороге, говорят силовики. Был ли он жив на момент ДТП, и находился ли в состоянии алкогольного опьянения — будет устанавливать экспертиза.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.