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Posted 18 ноября, 11:41

Published 18 ноября, 11:41

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Прошлой ночью под Усть-Качкой автомобиль наехал на лежащего на автотрассе мужчину

Прошлой ночью под Усть-Качкой автомобиль наехал на лежащего на автотрассе мужчину

18 ноября 2023, 11:41
Фото: 1MI
Водитель не увидел лежащего на дороге в темноте мужчину.

18 ноября около 4:33 по автодороге Пермь — Усть-Качка, в направлении краевого центра двигался автомобиль Kia Rio под управлением мужчина 1992 года рождения, сообщают в Госавтоинспекции.

По предварительной информации, рассказали журналисту Properm.ru в полиции, на 46 км водитель допустил наезд на мужчину 1989 года рождения. Последний лежал на проезжей части справа, на полосе движения транспорта. На мужчине была темная одежда без светоотражающих элементов. В результате автоаварии пешеход получил смертельную травму.

Не исключается, что погибший был нетрезв и упал по дороге, говорят силовики. Был ли он жив на момент ДТП, и находился ли в состоянии алкогольного опьянения — будет устанавливать экспертиза.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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