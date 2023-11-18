Снегопады и короткое потепление. Какая будет погода в Перми

Сегодня, 18 ноября, под влиянием гребня Скандинавского антициклона ожидается переменная облачность без осадков, за исключением северо-восточной части региона, где выпадет небольшой снег. Ветер умеренный северо-западного направления. Температура воздуха ночью опустится до −11…−6°С, в горах до −16°С, днем прогрев будет слабым и составит −10…−5°. В краевой столице сухо и ночью около −7°С, днем около −6°С. На дорогах гололедица.



В воскресенье 19 ноября влияние антициклона сохраняется, слабый снег выпадет в большинстве районов, в том числе в Перми. Ветер умеренный западного направления. Ночная температура воздуха окажется на уровне −11…−6°С, в Перми около −7°С, дневная температура на том же уровне.



В понедельник 20 ноября по-прежнему погоду формирует периферия антициклона, но уже начнется падение атмосферного давление, натекание облачности, но пока без существенных осадков. Ветер умеренный юго-западного, южного направления. Температурный фон без изменений.



Во вторник 21 ноября погоду в регионе будет определять фронтальная система Южно-каспийского циклона: облачно, снежно, сильные снегопады отметятся во второй половине дня на юге региона (6–10 мм/6 ч), в том числе в Перми. Прирост высоты снежного покрова составит 6–12 см. Ветер умеренный юго-восточный. Температурный фон ожидается ночью −12…−7°С, в Перми −9…−7°С, днем −6…−1°С, в Перми около −3°С.