Суд обязал директора строительного треста убрать свалку из леса в Архирейке

Судя по картотеке дел, речь может идти о Сергее Микове, совладельце ООО «Строительно-монтажный трест №6». В 2007 году он проходил одним из подозреваемых по делу об убийстве политтехнолога Александра Костарева, сначала следствие сочло его предполагаемым заказчиком преступления. Но позднее он был освобожден из СИЗО. Земли в поселке Архирейка принадлежали в том числе СПК «Мотовилихинский», но уже более 20 лет их распродают. Несколько участков были заняты под строительство нового микрорайона на Иве, его возведение до сих пор не завершено.