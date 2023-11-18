Суд обязал директора строительного треста убрать свалку из леса в Архирейке

Posted 18 ноября, 06:56
Published 18 ноября, 06:56
Modified 18 ноября, 06:58
Updated 18 ноября, 06:58
Индустриальный районный суд заочно рассмотрел прокурора Мотовилихи о возложении обязанности ликвидировать несанкционированную свалку отходов на земельном участке. Свалку строительного мусора нашли в лесу рядом с микрорайоном Архирейка, рассказали журналисту Properm.ru в суде.
Ранее в прокуратуру поступило обращение общественной организации из числа жителей Мотовилихи. Они сообщили, что рядом с лесной зоной на территории микрорайона неизвестные устроили несанкционированную свалку строительных отходов.
При осмотре места свалки прокуратурой был выявлен разлет мусора в границах сформированных и поставленных на кадастровый учет 55 земельных участков общей площадью около 4 га.
Принимая во внимание, что непринятие длительное время мер к ликвидации несанкционированной свалки в полном объеме отходов на землях лесного фонда грубо нарушает конституционные права неопределённого круга лиц на благоприятную окружающую среду, суд решил возложить обязанность на правообладателя земельных участков ликвидировать несанкционированную свалку отходов на земельных участках в течении двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.
Заочное решение в законную силу не вступило.
Судя по картотеке дел, речь может идти о Сергее Микове, совладельце ООО «Строительно-монтажный трест №6». В 2007 году он проходил одним из подозреваемых по делу об убийстве политтехнолога Александра Костарева, сначала следствие сочло его предполагаемым заказчиком преступления. Но позднее он был освобожден из СИЗО. Земли в поселке Архирейка принадлежали в том числе СПК «Мотовилихинский», но уже более 20 лет их распродают. Несколько участков были заняты под строительство нового микрорайона на Иве, его возведение до сих пор не завершено.