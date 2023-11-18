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Posted 18 ноября, 14:19

Published 18 ноября, 14:19

Modified 18 ноября, 14:21

Updated 18 ноября, 14:21

Тамерлан и Афина. Как пермяки предпочитают называть своих детей

Тамерлан и Афина. Как пермяки предпочитают называть своих детей

18 ноября 2023, 14:19
Фото: Midjourney
В Прикамье несколько лет подряд падает рождаемость — она стала меньше на 2% по сравнению с 2022 годом.

Специалисты пермского ЗАГСа собрали все имена для девочек и мальчиков, которыми пермяки называли детей с начала года. Среди необычных — Авраам, Фрол, Сильвана-Оливия, Ляля, Иоланта, рассказали в пресс-службе мэрии.

У жителей Перми при регистрации новорожденных в лидерах находятся такие имена, как Анна, Мария, София и Александр, Михаил, Артём.

Как отмечают специалисты управления ЗАГС администрации Перми, в последнее время сохраняется тенденция давать детям интересные имена. Например, в число необычных и редких имён для мальчиков вошли следующие: Адриан, Даниэль, Ратмир, Тамерлан, Тим, Клемент, Таир, Лука, Демьян, Мартин, Климентий, Дамиан, Димир, Теодор, Кристиан, Леон, Август, Авраам, Лукиан, Фрол.

Девочки также получали необычные имена. В этом году в Перми появились Агата, Авелина, Афина, Виталина, Даяна, Марьяна, Изабелла, Сильвана-Оливия, Ляля, Нэлли, Ясмина, Лора, Ясна, Яся, Хлоя, Анита, Теона, Эвангелина, Иоланта, Микаэла, Изабель, Златослава, Бьянка, Айлина, Рогнеда, Алекса, Лилит, Каталея, Таяна, Эвия, Мелисса, Нонна.

В Прикамье несколько лет подряд падает рождаемость — она стала меньше на 2% по сравнению с 2022 годом. В Перми спад меньше — на 1%. Смертность в регионе стала меньше на 7%.

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