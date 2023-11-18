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Posted 18 ноября, 05:28

Published 18 ноября, 05:28

Modified 18 ноября, 06:12

Updated 18 ноября, 06:12

В Губахе из горящей квартиры вынесли троих детей и кота

В Губахе из горящей квартиры вынесли троих детей и кота

18 ноября 2023, 05:28
Фото: Пресс-служба МЧС по Пермскому краю
Пожар, предположительно, произошел из-за перегрузок электросети.

Накануне в жилом доме в Губахе начался пожар. Как сообщат в пресс-службе МЧС, он произошел из-за перегруза электросети.

Отрезанными от путей спасения оказались трое несовершеннолетних и домашний питомец — кот. Их спас очевидец.

Приехавшие на место сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров.

✅не оставляй детей без присмотра;

✅не перегружай электросеть;

✅при первых признаках возгорания вызывай МЧС России.

#Пермь
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