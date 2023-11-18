В Губахе из горящей квартиры вынесли троих детей и кота

Posted 18 ноября, 05:28
Published 18 ноября, 05:28
Modified 18 ноября, 06:12
Updated 18 ноября, 06:12
Накануне в жилом доме в Губахе начался пожар. Как сообщат в пресс-службе МЧС, он произошел из-за перегруза электросети.
Отрезанными от путей спасения оказались трое несовершеннолетних и домашний питомец — кот. Их спас очевидец.
Приехавшие на место сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров.
✅не оставляй детей без присмотра;
✅не перегружай электросеть;
✅при первых признаках возгорания вызывай МЧС России.