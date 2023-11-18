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Posted 18 ноября, 06:08

Published 18 ноября, 06:08

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

У четверых братьев из Перми изъяли контрафактный табак на 12 миллионов рублей

В Перми будут судить четырех братьев. В полиции рассказали об их преступлении

18 ноября 2023, 06:08
Фото: 1MI

У четверых братьев из Перми изъяли контрафактный табак на 12 миллионов рублей

Мужчины торговали на рынке «Гача» контрафактными сигаретами.

Пермские полицейские завершено расследование уголовного дела в отношении четырёх торговцев табаком из Индустриального района. Все обвиняемые в продаже контрафактных сигарет мужчины — члены одной семьи, три родных брата и один троюродный, пояснили журналисту Properm.ru в полиции.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами, а и б части 6 статьи 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, совершенные организованной группой» и части 4 статьи 180 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенное организованной группой» Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщают в полиции.

В апреле 2022 года сотрудники полиции из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Перми совместно с коллегами из регионального главка МВД пресекли незаконную деятельность граждан, осуществлявших в составе преступной группы хранение и сбыт контрафактной табачной продукции в Перми.

В ходе обысков, проводившихся в торговой точке и складском помещении на территории мини-рынка «Гача», обнаружено и изъято около 150 тысяч пачек табачных изделий, на часть из которых наклеены специальные марки с признаками подделки, остальная продукция − без акцизных марок.

Общий ущерб от преступных действий злоумышленников составил порядка 12 миллионов рублей. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в Индустриальный районный суд города Перми для рассмотрения по существу.

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