В Перми будут судить четырех братьев. В полиции рассказали об их преступлении

В ходе обысков, проводившихся в торговой точке и складском помещении на территории мини-рынка «Гача», обнаружено и изъято около 150 тысяч пачек табачных изделий, на часть из которых наклеены специальные марки с признаками подделки, остальная продукция − без акцизных марок.