В Перми будут судить четырех братьев. В полиции рассказали об их преступлении

Posted 18 ноября, 06:08
Published 18 ноября, 06:08
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Пермские полицейские завершено расследование уголовного дела в отношении четырёх торговцев табаком из Индустриального района. Все обвиняемые в продаже контрафактных сигарет мужчины — члены одной семьи, три родных брата и один троюродный, пояснили журналисту Properm.ru в полиции.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами, а и б части 6 статьи 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, совершенные организованной группой» и части 4 статьи 180 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенное организованной группой» Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщают в полиции.
В апреле 2022 года сотрудники полиции из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Перми совместно с коллегами из регионального главка МВД пресекли незаконную деятельность граждан, осуществлявших в составе преступной группы хранение и сбыт контрафактной табачной продукции в Перми.
В ходе обысков, проводившихся в торговой точке и складском помещении на территории мини-рынка «Гача», обнаружено и изъято около 150 тысяч пачек табачных изделий, на часть из которых наклеены специальные марки с признаками подделки, остальная продукция − без акцизных марок.
Общий ущерб от преступных действий злоумышленников составил порядка 12 миллионов рублей. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в Индустриальный районный суд города Перми для рассмотрения по существу.