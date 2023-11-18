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Posted 18 ноября, 14:07

Published 18 ноября, 14:07

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

В Перми из-за паразитов владелец цветочного магазина сжег голландские розы

В Перми из-за паразитов владелец цветочного магазина сжег голландские розы

18 ноября 2023, 14:07
Фото: 1MI
С начала 2023 года в Пермском крае из-за наличия опасных вредителей было уничтожено 702 штуки горшечных и срезов цветов и декоративной зелени.

Сотрудники Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль горшечных цветов (спатифиллум) и срезов роз, поступивших в Пермский край из Московской области и Удмуртии. Продукция была привезена в Россию из Нидерландов.

Отобранные образцы цветов были направлены в лабораторию на проверку По данным экспертизы, на цветах нашли карантинные организмы — эхинотрипс американский (Echinotrips americanus Morgan) и западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis), чрезвычайно опасные (особенно для декоративных культур) насекомые, которые поражают не только листья и стебли, но и почву. В России этот вид насекомых включен в перечень карантинных объектов.

15 ноября 2023 года под контролем специалистов Управления Россельхознадзора собственник цветов сжег их. Всего пришлось уничтожить 72 цветка.

С начала 2023 года в Пермском крае уничтожено 702 шт. горшечных и срезов цветов и декоративной зелени. За аналогичный период 2022 года в Пермском крае уничтожено 1858 шт. срезов цветов и декоративной зелени.

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