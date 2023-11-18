В Перми из-за паразитов владелец цветочного магазина сжег голландские розы

Отобранные образцы цветов были направлены в лабораторию на проверку По данным экспертизы, на цветах нашли карантинные организмы — эхинотрипс американский (Echinotrips americanus Morgan) и западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis), чрезвычайно опасные (особенно для декоративных культур) насекомые, которые поражают не только листья и стебли, но и почву. В России этот вид насекомых включен в перечень карантинных объектов.