В Сахалинской области утилизируют 26 затонувших кораблей до конца 2023 года

«Губернатор Валерий Лимаренко поставил перед нами амбициозные цели по наращиванию темпов утилизации затонувших кораблей. Сегодня Сахалинская область показывает один из лучших результатов в стране. Что касается именно Северо-Курильского района, одна из сложностей состоит в том, что в районе отсутствует лицензируемый пункт приема металлолома, это влечет за собой дополнительные расходы. Поэтому мы сейчас прорабатываем вопрос открытия в муниципалитете пункта приема металлолома до конца текущего года, это значительно упростит процесс утилизации», — поделился и. О. Министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.