За изнасилование пермячки в Голованово осудили иностранного гражданина

Posted 18 ноября, 11:19
Published 18 ноября, 11:19
Modified 18 ноября, 11:24
Updated 18 ноября, 11:24
В Перми иностранный гражданин признан виновным в изнасиловании двадцатилетней девушки, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Зимой этого 26-летнего гражданина одной из республик Средней Азии обвинили в преступлении по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).
Следствием и судом было установлено, что в ночь на 21 февраля 2023 года виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из домов в микрорайоне Голованово со своей 20-летней знакомой, умышленно нанес девушке удары руками по лицу и изнасиловал потерпевшую. О произошедшем потерпевшая сообщила в правоохранительные органы, после чего злоумышленник был задержан.
Приговором суда виновному назначено четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.