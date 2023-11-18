За изнасилование пермячки в Голованово осудили иностранного гражданина

Следствием и судом было установлено, что в ночь на 21 февраля 2023 года виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из домов в микрорайоне Голованово со своей 20-летней знакомой, умышленно нанес девушке удары руками по лицу и изнасиловал потерпевшую. О произошедшем потерпевшая сообщила в правоохранительные органы, после чего злоумышленник был задержан.