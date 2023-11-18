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Posted 18 ноября, 11:19

Published 18 ноября, 11:19

Modified 18 ноября, 11:24

Updated 18 ноября, 11:24

За изнасилование пермячки в Голованово осудили иностранного гражданина

За изнасилование пермячки в Голованово осудили иностранного гражданина

18 ноября 2023, 11:19
Фото: 1MI
Пермячка выпивала на квартире с гостем из Средней Азии, мужчина решил воспользоваться ситуацией.

В Перми иностранный гражданин признан виновным в изнасиловании двадцатилетней девушки, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Зимой этого 26-летнего гражданина одной из республик Средней Азии обвинили в преступлении по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Следствием и судом было установлено, что в ночь на 21 февраля 2023 года виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из домов в микрорайоне Голованово со своей 20-летней знакомой, умышленно нанес девушке удары руками по лицу и изнасиловал потерпевшую. О произошедшем потерпевшая сообщила в правоохранительные органы, после чего злоумышленник был задержан.

Приговором суда виновному назначено четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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