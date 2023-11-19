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Posted 19 ноября, 16:54

Published 19 ноября, 16:54

Modified 19 ноября, 16:55

Updated 19 ноября, 16:55

БК «Парма» обыграл на своем паркете «Астану»

БК «Парма» обыграл на своем паркете «Астану»

19 ноября 2023, 16:54
Фото: БК "Парма"
Пермский клуб на 11 месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Пермский БК «Парма» переиграл «Астану» из столицы Казахстана на домашнем паркете. Итоговый счет встречи — 82:64.

Лучшим в составе пермяков был Би Джей Джонсон: 36 очков + 5 подборов + блок-шот.

Отметим также статистику других лидеров команды:

Айзея Риз: 15 очков + 12 передач + 4 подбора

Ричард Соломон: 10 очков + 10 подборов + 3 передачи

Александр Платунов: 11 очков + 3 подбора + 3 передачи

Руслан Абдулбасиров: 8 очков + 7 подборов + 2 блок-шота

Станислав Ильницкий: 2 очка + 12 подборов + 2 передачи

Сейчас «Парма» находится на 11 строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ с 15 очками и показателем -30.

#Спорт#Бк парма#Баскетбол
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