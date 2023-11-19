БК «Парма» обыграл на своем паркете «Астану»

Posted 19 ноября, 16:54
Published 19 ноября, 16:54
Modified 19 ноября, 16:55
Updated 19 ноября, 16:55
Пермский БК «Парма» переиграл «Астану» из столицы Казахстана на домашнем паркете. Итоговый счет встречи — 82:64.
Лучшим в составе пермяков был Би Джей Джонсон: 36 очков + 5 подборов + блок-шот.
Отметим также статистику других лидеров команды:
Айзея Риз: 15 очков + 12 передач + 4 подбора
Ричард Соломон: 10 очков + 10 подборов + 3 передачи
Александр Платунов: 11 очков + 3 подбора + 3 передачи
Руслан Абдулбасиров: 8 очков + 7 подборов + 2 блок-шота
Станислав Ильницкий: 2 очка + 12 подборов + 2 передачи
Сейчас «Парма» находится на 11 строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ с 15 очками и показателем -30.