Индексацию пособия по безработице законодательно закрепят в Госдуме

Posted 19 ноября, 09:47
Published 19 ноября, 09:47
Modified 19 ноября, 09:49
Updated 19 ноября, 09:49
Законопроект был принят во втором чтении, сообщает uralpolit.ru. Ознакомиться с документом можно на сайте законодательных инициатив.
Максимальный размер пособия составляет 12 792 рубля. Его выплачивают в первые три месяца поиска работы. Дальше сумма выплат снижается до 5 тыс. рублей.
Минимальный размер выплаты определен на уровне 1,5 тыс. рублей. Этот уровень и планируется сохранить с помощью законопроекта. Ежегодно максимальный и минимальный показатели пособия по безработице будут индексировать.