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Posted 19 ноября, 09:47

Published 19 ноября, 09:47

Modified 19 ноября, 09:49

Updated 19 ноября, 09:49

Индексацию пособия по безработице законодательно закрепят в Госдуме

Индексацию пособия по безработице законодательно закрепят в Госдуме

19 ноября 2023, 09:47
Фото: Midjourney
Ежегодную индексацию пособий по безработице пропишут депутаты Государственной Думы в новом законе «О занятости населения в РФ».

Законопроект был принят во втором чтении, сообщает uralpolit.ru. Ознакомиться с документом можно на сайте законодательных инициатив.

Максимальный размер пособия составляет 12 792 рубля. Его выплачивают в первые три месяца поиска работы. Дальше сумма выплат снижается до 5 тыс. рублей.

Минимальный размер выплаты определен на уровне 1,5 тыс. рублей. Этот уровень и планируется сохранить с помощью законопроекта. Ежегодно максимальный и минимальный показатели пособия по безработице будут индексировать.

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