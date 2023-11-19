Из уголовного дела Пермского телефонного завода исчезли важные доказательства

Posted 19 ноября, 10:43
Published 19 ноября, 10:43
Modified 19 ноября, 10:44
Updated 19 ноября, 10:44
В ходе обыска в помещениях ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» сотрудники правоохранительных органов не смогли обнаружить жесткие диски с ПО «1С: Предприятие» с документооборотом предприятия. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», это следует из материалов уголовного дела.
Как сообщает издание, по данным ГВСУ СКР, из серверной жесткие диски изъяли не установленные следствием лица, и уже после начала обыска система перестала работать. Местонахождение дисков не установлено.
В сентябре Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении еще на два месяца срока содержания под стражей генеральному директору «Телты» Алексею Высокову, главному бухгалтеру предприятия Елене Гришиной и экс-руководителю и совладельцу завода Игорю Морозову. Ранее стало известно, что срок расследования уголовного дела о хищении средств бюджета при исполнении контрактов с Минобороны РФ продлен до 2 ноября.
Все трое были отправлены в СИЗО по постановлениям Хамовнического райсуда Москвы 20 июля этого года. Как указывается в документах суда, уголовное дело было возбуждено 2 июня 2023 года. В августе суд удовлетворил ходатайство следователя и наложил арест на имущество всех троих обвиняемых.
Дело расследуется Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации. Также в материалах суда есть ссылка на то, что расследование ведется по признакам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) также и в действиях должностных лиц подведомственных учреждений Минобороны.
На официальном сайте предприятия Высоков и Гришина указываются как действующие топ-менеджеры предприятия. Морозов возглавлял предприятие до 2021 года. 86,89% долей компании согласно открытым данным с декабря 2021 года принадлежит гражданам России, в том числе — Игорю Морозову. В открытых данных он до сих пор указывается, как гендиректор пермского филиала ОАО ПТЗ «Телта».
Завод ОАО «Телта» (Пермский телефонный завод) работает c 1941 года, выпускает средства связи и телефонные аппараты по всей России. Имеет опыт в разработке и изготовлении качественной и надежной продукции, обладает мощным производственным и техническим потенциалом и является крупнейшим производителем в России по выпуску абонентских телефонных устройств проводной связи, практически любых назначений. Является поставщиком средств спецсвязи, полевых телефонных аппаратов для спецслужб и воинских подразделений.