Из уголовного дела Пермского телефонного завода исчезли важные доказательства

На официальном сайте предприятия Высоков и Гришина указываются как действующие топ-менеджеры предприятия. Морозов возглавлял предприятие до 2021 года. 86,89% долей компании согласно открытым данным с декабря 2021 года принадлежит гражданам России, в том числе — Игорю Морозову. В открытых данных он до сих пор указывается, как гендиректор пермского филиала ОАО ПТЗ «Телта».