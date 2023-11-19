Кузбасс первым в стране открыл горнолыжный сезон

Posted 19 ноября, 10:07
Published 19 ноября, 10:07
Modified 19 ноября, 10:09
Updated 19 ноября, 10:09
Как пишет sibdepo.ru, для туристов подготовлено 60 км трасс и 20 подъемников. В новом сезоне на Кузбассе открылся самый большой тюбинг-парк в России «Белка».
Сейчас парк работает в тестовом режиме. Для массовых посетителей его откроют к Новому году. Тюбинг-парк рассчитан на все категории гостей — от новичков до асов.
Среди других новинок — ски-пасс сектора Е. Вместе с ним действовует единый ски-пасс, который объединяет все подъемники и трассы Шерегеша.
В этом сезоне курорт готовится к приему рекордного количества туристов. Год назад здесь зафиксировали свыше 2,2 млн гостей.