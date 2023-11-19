properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 10:07

Published 19 ноября, 10:07

Modified 19 ноября, 10:09

Updated 19 ноября, 10:09

Кузбасс первым в стране открыл горнолыжный сезон

Кузбасс первым в стране открыл горнолыжный сезон

19 ноября 2023, 10:07
Фото: 1MI
Снега на склонах Шерегеша для катания на склонах достаточно, чтобы открыть горнолыжный сезон. Продлится он до весны.

Как пишет sibdepo.ru, для туристов подготовлено 60 км трасс и 20 подъемников. В новом сезоне на Кузбассе открылся самый большой тюбинг-парк в России «Белка».

Сейчас парк работает в тестовом режиме. Для массовых посетителей его откроют к Новому году. Тюбинг-парк рассчитан на все категории гостей — от новичков до асов.

Среди других новинок — ски-пасс сектора Е. Вместе с ним действовует единый ски-пасс, который объединяет все подъемники и трассы Шерегеша.

В этом сезоне курорт готовится к приему рекордного количества туристов. Год назад здесь зафиксировали свыше 2,2 млн гостей.

Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25