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Posted 19 ноября 2023, 06:45

Published 19 ноября 2023, 06:45

Modified 19 ноября 2023, 06:46

Updated 19 ноября 2023, 06:46

На программу ремонта фасадов домов мэрия Перми планирует потратить 600 миллионов

19 ноября 2023, 06:45
Сюжет
Гордума
На программу ремонта фасадов домов мэрия Перми планирует потратить 600 миллионов

Мэрия Перми намерена продлить еще на следующие три года программу капитального ремонта фасадов многоквартирных домов. Изначально она была приурочена к юбилею города. Об этом свидетельствует законопроект, предполагающий продление обязательств по программе. На документ, размещенный на сайте думы обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».

По данным источника издания среди депутатов, на эти цели планируется выделить по 200 млн руб. в год, всего 600 млн. Соответствующие траты администрация предлагает включить в бюджет города на 2024–2026 годы.

В ноябре профильный комитет думы снял вопрос с рассмотрения. Проект также получил отрицательные заключения контрольно-счетной палаты Перми и управления экспертизы и аналитики.

Предполагается, что после доработки вопрос рассмотрят на декабрьском заседании думы.

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#Экономика#Бюджет#Гордума#Программа
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