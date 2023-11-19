На программу ремонта фасадов домов мэрия Перми планирует потратить 600 миллионов

Posted 19 ноября 2023, 06:45
Published 19 ноября 2023, 06:45
Modified 19 ноября 2023, 06:46
Updated 19 ноября 2023, 06:46
Мэрия Перми намерена продлить еще на следующие три года программу капитального ремонта фасадов многоквартирных домов. Изначально она была приурочена к юбилею города. Об этом свидетельствует законопроект, предполагающий продление обязательств по программе. На документ, размещенный на сайте думы обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».
По данным источника издания среди депутатов, на эти цели планируется выделить по 200 млн руб. в год, всего 600 млн. Соответствующие траты администрация предлагает включить в бюджет города на 2024–2026 годы.
В ноябре профильный комитет думы снял вопрос с рассмотрения. Проект также получил отрицательные заключения контрольно-счетной палаты Перми и управления экспертизы и аналитики.
Предполагается, что после доработки вопрос рассмотрят на декабрьском заседании думы.