На программу ремонта фасадов домов мэрия Перми планирует потратить 600 миллионов

Мэрия Перми намерена продлить еще на следующие три года программу капитального ремонта фасадов многоквартирных домов. Изначально она была приурочена к юбилею города. Об этом свидетельствует законопроект, предполагающий продление обязательств по программе. На документ, размещенный на сайте думы обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».