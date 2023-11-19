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Posted 19 ноября, 06:45

Published 19 ноября, 06:45

Modified 19 ноября, 06:46

Updated 19 ноября, 06:46

На программу ремонта фасадов домов мэрия Перми планирует потратить 600 миллионов

На программу ремонта фасадов домов мэрия Перми планирует потратить 600 миллионов

19 ноября 2023, 06:45
Фото: properm.ru
На программу ремонта фасадов домов мэрия Перми планирует потратить 600 миллионов
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Гордума

Мэрия Перми намерена продлить еще на следующие три года программу капитального ремонта фасадов многоквартирных домов. Изначально она была приурочена к юбилею города. Об этом свидетельствует законопроект, предполагающий продление обязательств по программе. На документ, размещенный на сайте думы обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».

По данным источника издания среди депутатов, на эти цели планируется выделить по 200 млн руб. в год, всего 600 млн. Соответствующие траты администрация предлагает включить в бюджет города на 2024–2026 годы.

В ноябре профильный комитет думы снял вопрос с рассмотрения. Проект также получил отрицательные заключения контрольно-счетной палаты Перми и управления экспертизы и аналитики.

Предполагается, что после доработки вопрос рассмотрят на декабрьском заседании думы.

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#Экономика#Бюджет#Гордума#Программа
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