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Posted 19 ноября, 05:47

Published 19 ноября, 05:47

Modified 19 ноября, 05:48

Updated 19 ноября, 05:48

Названа самая красивая девушка планеты 2023 года

Названа самая красивая девушка планеты 2023 года

19 ноября 2023, 05:47
Фото: The Times of India
Завершился конкурс «Мисс Вселенная».

«Мисс Вселенной-2023» стала 23-летняя Шейнис Алондра Паласиос Корнехо. Титул вице-мисс получила представительница Таиланда 27-летняя Аннтония Порсильд, сообщает пресс-служба конкурса.

Финал 72-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» прошел в Сальвадоре. Участницы конкурса приехали из более чем 80 стран.

Россию представила обладательница титула «Мисс Россия — 2023» 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Она не вошла в топ-10 участниц смотра.

#Конкурс#Культура#Конкурс красоты
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