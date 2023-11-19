Названа самая красивая девушка планеты 2023 года

Posted 19 ноября, 05:47
Published 19 ноября, 05:47
Modified 19 ноября, 05:48
Updated 19 ноября, 05:48
«Мисс Вселенной-2023» стала 23-летняя Шейнис Алондра Паласиос Корнехо. Титул вице-мисс получила представительница Таиланда 27-летняя Аннтония Порсильд, сообщает пресс-служба конкурса.
Финал 72-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» прошел в Сальвадоре. Участницы конкурса приехали из более чем 80 стран.
Россию представила обладательница титула «Мисс Россия — 2023» 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Она не вошла в топ-10 участниц смотра.