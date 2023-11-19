Общественная палата планирует «нулевые чтения» законопроекта о работе маркетплейсов

Posted 19 ноября, 09:40
Published 19 ноября, 09:40
Modified 19 ноября, 09:42
Updated 19 ноября, 09:42
Об этом журналистам uralpolit.ru стало известно от зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова.
Авторы законопроекта считают, что онлайн-торговля должна быть под контролем и регулироваться так же, как и офлайн. Главная задача — соблюсти права клиентов.
Законопроект устанавливает основные понятия, которые касаются маркетплейсов, в нем т также учтены особенности взаимодействия продавцов, покупателей и платформ. Изменения планируется внести в законы Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» и в ст. 12 и 18 «О защите прав потребителей».