Общественная палата планирует «нулевые чтения» законопроекта о работе маркетплейсов

Законопроект устанавливает основные понятия, которые касаются маркетплейсов, в нем т также учтены особенности взаимодействия продавцов, покупателей и платформ. Изменения планируется внести в законы Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» и в ст. 12 и 18 «О защите прав потребителей».