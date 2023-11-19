properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 09:40

Published 19 ноября, 09:40

Modified 19 ноября, 09:42

Updated 19 ноября, 09:42

Общественная палата планирует «нулевые чтения» законопроекта о работе маркетплейсов

Общественная палата планирует «нулевые чтения» законопроекта о работе маркетплейсов

19 ноября 2023, 09:40
Фото: 1MI
В понедельник, 20 ноября, координационный совет общественной палаты соберет мнения экспертов по законопроекту, который будет регулировать работу маркетплейсов.

Об этом журналистам uralpolit.ru стало известно от зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова.

Авторы законопроекта считают, что онлайн-торговля должна быть под контролем и регулироваться так же, как и офлайн. Главная задача — соблюсти права клиентов.

Законопроект устанавливает основные понятия, которые касаются маркетплейсов, в нем т также учтены особенности взаимодействия продавцов, покупателей и платформ. Изменения планируется внести в законы Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» и в ст. 12 и 18 «О защите прав потребителей».

Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25