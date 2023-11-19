Пермяк, работая курьером у мошенников, обобрал шестерых жителей края на миллион

Posted 19 ноября, 09:59
Published 19 ноября, 09:59
Modified 19 ноября, 10:00
Updated 19 ноября, 10:00
Краснокамский горсуд вынес приговор 20-летнему пермяку, работавшему курьером у мошенников. От действий подручного мошенников пострадали шесть человек, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Молодой человек, нуждаясь в деньгах, решил устроиться на работу и нашел объявление о вакансии курьера. Парню объяснили, что ему необходимо будет приезжать на указанные адреса, забирать денежные средства и отправлять их работодателю, оставив себе процент в качестве заработной платы. Фигурант дал признательные показания и рассказал, что со всех заказов он заработал порядка 66 тыс. рублей.
Шестеро потерпевших оказались жертвами телефонных мошенников. Аферисты сообщали им, что их родственники стали виновниками ДТП, при которых пострадали люди. За непривлечение к ответственности требовались деньги. Введенные в заблуждение пожилые граждане, желая помочь, отдавали последние накопленные сбережения. Общий ущерб от противоправных действий составил более миллиона рублей. От рук фигуранта пострадали жители Перми, Краснокамска, Березников и Добрянского городского округа.
Пермяк признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно. Также с молодого человека взыскан материальный ущерб в размере 650 тыс. рублей в пользу потерпевших.