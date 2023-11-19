Пермяк, работая курьером у мошенников, обобрал шестерых жителей края на миллион

Молодой человек, нуждаясь в деньгах, решил устроиться на работу и нашел объявление о вакансии курьера. Парню объяснили, что ему необходимо будет приезжать на указанные адреса, забирать денежные средства и отправлять их работодателю, оставив себе процент в качестве заработной платы. Фигурант дал признательные показания и рассказал, что со всех заказов он заработал порядка 66 тыс. рублей.