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Posted 19 ноября, 11:45

Published 19 ноября, 11:45

Modified 19 ноября, 11:46

Updated 19 ноября, 11:46

Полиция начала проверку информации об избиении мальчика в березниковском магазине

Полиция начала проверку информации об избиении мальчика в березниковском магазине

19 ноября 2023, 11:45
Фото: properm.ru
Ребёнок после избиения попал в больницу

Прикамская полиция начала проверку информации об избиении ребёнка неизвестным в магазине в Березниках. Об этом в ГУ МВД по Пермскому краю сообщили «АиФ-Пермь».

Вчера в отдел полиции в Березниковском округе поступило сообщение от женщины о том, что её несовершеннолетнего сына ударил незнакомый мужчина. По данному факту зарегистрирован материал проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее появилось обращение матери избитого ребёнка в соцсетях. Она просила откликнуться свидетелей, которые видели, как мужчина избил её 11-летнего сына в магазине. По словам женщины, ребёнок оказался в больнице после побоев.

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#Происшествия#Общество#Культура#Полиция
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