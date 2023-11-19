Полиция начала проверку информации об избиении мальчика в березниковском магазине

Posted 19 ноября, 11:45
Published 19 ноября, 11:45
Modified 19 ноября, 11:46
Updated 19 ноября, 11:46
Прикамская полиция начала проверку информации об избиении ребёнка неизвестным в магазине в Березниках. Об этом в ГУ МВД по Пермскому краю сообщили «АиФ-Пермь».
Вчера в отдел полиции в Березниковском округе поступило сообщение от женщины о том, что её несовершеннолетнего сына ударил незнакомый мужчина. По данному факту зарегистрирован материал проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее появилось обращение матери избитого ребёнка в соцсетях. Она просила откликнуться свидетелей, которые видели, как мужчина избил её 11-летнего сына в магазине. По словам женщины, ребёнок оказался в больнице после побоев.