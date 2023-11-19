Состав «Молота» пополнил 21-летний голкипер Егор Гуськов

Posted 19 ноября, 04:10
Published 19 ноября, 04:10
Modified 19 ноября, 04:10
Updated 19 ноября, 04:10
«Молот» подписал 21 летнего вратаря Егора Гуськова. В прошлом сезоне голкипер защищал цвета «Рязань-ВДВ», сообщает пресс-служба пермского клуба.
Егор — уроженцем Тулы, прошел школу ярославского «Локомотива». Неоднократно привлекался в расположение юниорской и молодежной сборной России. Является обладателем Кубка Глинки/Гретцки (2019), а также обладателем Кубка Вызова (2019).
В сезоне 2019/2020 дебютировал в Молодежной хоккейной лиге в составе «Локо». Суммарно в рамках МХЛ Егор провел 96 матчей, в которых отразил 93,5% бросков при коэффициенте надежности 1.88. В 2021 году завоевал серебряные медали МХЛ.
На взрослом уровне 21-летний голкипер дебютировал в сезоне 2022/2023 в составе ХК «Рязань-ВДВ».
Суммарно в рамках ВХЛ Егор провел 35 матчей, в которых отразил 91,3% бросков при коэффициенте надежности 2.53, а также дважды сыграл «на ноль».