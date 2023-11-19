Состав «Молота» пополнил 21-летний голкипер Егор Гуськов

В сезоне 2019/2020 дебютировал в Молодежной хоккейной лиге в составе «Локо». Суммарно в рамках МХЛ Егор провел 96 матчей, в которых отразил 93,5% бросков при коэффициенте надежности 1.88. В 2021 году завоевал серебряные медали МХЛ.