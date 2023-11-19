properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 04:10

Published 19 ноября, 04:10

Modified 19 ноября, 04:10

Updated 19 ноября, 04:10

Состав «Молота» пополнил 21-летний голкипер Егор Гуськов

Состав «Молота» пополнил 21-летний голкипер Егор Гуськов

19 ноября 2023, 04:10
Фото: Ярославский спорт
Вратарь — воспитанник школы ярославского «Локомотива».

«Молот» подписал 21 летнего вратаря Егора Гуськова. В прошлом сезоне голкипер защищал цвета «Рязань-ВДВ», сообщает пресс-служба пермского клуба.

Егор — уроженцем Тулы, прошел школу ярославского «Локомотива». Неоднократно привлекался в расположение юниорской и молодежной сборной России. Является обладателем Кубка Глинки/Гретцки (2019), а также обладателем Кубка Вызова (2019).

В сезоне 2019/2020 дебютировал в Молодежной хоккейной лиге в составе «Локо». Суммарно в рамках МХЛ Егор провел 96 матчей, в которых отразил 93,5% бросков при коэффициенте надежности 1.88. В 2021 году завоевал серебряные медали МХЛ.

На взрослом уровне 21-летний голкипер дебютировал в сезоне 2022/2023 в составе ХК «Рязань-ВДВ».

Суммарно в рамках ВХЛ Егор провел 35 матчей, в которых отразил 91,3% бросков при коэффициенте надежности 2.53, а также дважды сыграл «на ноль».

Читайте также:
Пермский «Молот» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы ВХЛ
#Спорт#Хоккей#Молот#Кадры
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25