Суд оставил пермский «39 арсенал» в руках государства

По мнению истца, в результате последовательных взаимосвязанных сделок имущественный комплекс стратегического предприятия АО «39 Арсенал», включающий в себя объекты движимого и недвижимого имущества, используемого для изготовления оборонной продукции, был раздроблен и используется не по целевому назначению в ущерб публичным интересам в сфере обороноспособности страны.