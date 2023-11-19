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Posted 19 ноября, 09:24

Published 19 ноября, 09:24

Modified 19 ноября, 09:25

Updated 19 ноября, 09:25

Суд оставил пермский «39 арсенал» в руках государства

Суд оставил пермский «39 арсенал» в руках государства

19 ноября 2023, 09:24
Фото: properm.ru
Решение об аннулировании приватизации имущественного комплекса бывшего завода пытались обжаловать экс-собственники.

Группа пермских бизнесменов, а также питерское ООО «РегионАвтоЦентр» — бывшие собственники имущества «39 арсенала» не смогли обжаловать решение Арбитражного суда Пермского края о взыскании в доход государства в общей сложности 15 объектов недвижимости. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В сентябре суд принял решение по иску Генеральной прокуратуры, которая оспорила сделки по отчуждению имущественного комплекса пермского АО «39 Арсенал».

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации обратился в суд с заявлением о применении последствий недействительности ничтожной сделки, заключенной с ООО «РегионАвтоЦентр» в 2021 году по результатам проведения торгов. Прокуратура требовала взыскания в доход Российской Федерации объектов недвижимости, составляющих имущественный комплекс АО «39 Арсенал», а также 285 млн рублей.

По мнению истца, в результате последовательных взаимосвязанных сделок имущественный комплекс стратегического предприятия АО «39 Арсенал», включающий в себя объекты движимого и недвижимого имущества, используемого для изготовления оборонной продукции, был раздроблен и используется не по целевому назначению в ущерб публичным интересам в сфере обороноспособности страны.

Иск удовлетворен в полном объеме.

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#Суд#Экономика#Собственность
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