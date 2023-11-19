В Березниках мужчина прямо в магазине избил 11-летнего мальчика

Posted 19 ноября, 06:59
Published 19 ноября, 06:59
Modified 19 ноября, 07:00
Updated 19 ноября, 07:00
В субботу, 18 ноября, в одном из березниковских магазинов неизвестный мужчина избил 11-летнего мальчика, а затем уехал на автомобиле. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на сообщения паблика «ЧП Березники».
«Прошу откликнуться свидетелей. 18 ноября в 17:30 в магазине Магнит на улице Свердлова, 138 неизвестный мужчина избил моего 11-летнего сына и уехал на автомобиле „Лада Приора“», — пишет родственник ребёнка в соцсетях.
По словам родителей, мальчик после избиения лежит в больнице. Родные просят земляков сообщить любую информацию о случившемся.
Причина и подробности инцидента не уточняются.