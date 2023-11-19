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Posted 19 ноября, 06:59

Published 19 ноября, 06:59

Modified 19 ноября, 07:00

Updated 19 ноября, 07:00

В Березниках мужчина прямо в магазине избил 11-летнего мальчика

В Березниках мужчина прямо в магазине избил 11-летнего мальчика

19 ноября 2023, 06:59
Фото: 1MI
Ребёнок находится в больнице.

В субботу, 18 ноября, в одном из березниковских магазинов неизвестный мужчина избил 11-летнего мальчика, а затем уехал на автомобиле. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на сообщения паблика «ЧП Березники».

«Прошу откликнуться свидетелей. 18 ноября в 17:30 в магазине Магнит на улице Свердлова, 138 неизвестный мужчина избил моего 11-летнего сына и уехал на автомобиле „Лада Приора“», — пишет родственник ребёнка в соцсетях.

По словам родителей, мальчик после избиения лежит в больнице. Родные просят земляков сообщить любую информацию о случившемся.

Причина и подробности инцидента не уточняются.

#Происшествия#Березники#Нападение
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