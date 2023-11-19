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Posted 19 ноября, 08:24

Published 19 ноября, 08:24

Modified 19 ноября, 08:26

Updated 19 ноября, 08:26

В Перми этой ночью прямо во дворе на парковке сгорел ВАЗ

В Перми этой ночью прямо во дворе на парковке сгорел ВАЗ

19 ноября 2023, 08:24
Фото: ВКонтакте/ЧП Пермь
Причиной пожара, предварительно, стало короткое замыкание в электросетях автомобиля.

Этой ночью на парковке во дворе по ул. Грибоедова, сгорел автомобиль. Подробнсотии сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 4:21 19 ноября. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 10 человек личного состава и двух единиц техники.

На месте оказалось, что горит автомобиль ВАЗ 2114. Площадь пожара составила 5 квадратных метров — автомобиль сгорел полностью. Пожар ликвидирован в 4:32.

На пожаре погибших и травмированных нет.

Предварительная причина пожара — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

#Происшествия#Пожар#Автомобиль
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