В Перми этой ночью прямо во дворе на парковке сгорел ВАЗ

Posted 19 ноября, 08:24
Published 19 ноября, 08:24
Modified 19 ноября, 08:26
Updated 19 ноября, 08:26
Этой ночью на парковке во дворе по ул. Грибоедова, сгорел автомобиль. Подробнсотии сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 4:21 19 ноября. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 10 человек личного состава и двух единиц техники.
На месте оказалось, что горит автомобиль ВАЗ 2114. Площадь пожара составила 5 квадратных метров — автомобиль сгорел полностью. Пожар ликвидирован в 4:32.
На пожаре погибших и травмированных нет.
Предварительная причина пожара — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.