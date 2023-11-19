В Перми в доме на Пушкарской горела квартира. Пожарные спасли из огня человека

Posted 19 ноября, 12:06
Published 19 ноября, 12:06
Modified 19 ноября, 12:07
Updated 19 ноября, 12:07
Вечером 18 ноября в Перми на ул. Пушкарской произошёл пожар в жилом доме. Прибывшие на место происшествия пожарные спасли из огня человека, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре поступило диспетчерам в 20:28. К месту происшествия выехали 18 спасателей на четырёх машинах.
На месте оказалось, что горит квартира на четвёртом этаже. Площадь возгорания — около 10 кв. метров. В составе звена газодымозащитной службы с помощью спасательного устройства пожарные вывели из горящей квартиры мужчину на свежий воздух.
Кроме того, самостоятельно, до прибытия спасателей, из дома эвакуировались пять человек.
Пожар был ликвидирован в 20:43. В результате пожара пострадавших нет.