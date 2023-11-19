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Posted 19 ноября, 12:06

Published 19 ноября, 12:06

Modified 19 ноября, 12:07

Updated 19 ноября, 12:07

В Перми в доме на Пушкарской горела квартира. Пожарные спасли из огня человека

В Перми в доме на Пушкарской горела квартира. Пожарные спасли из огня человека

19 ноября 2023, 12:06
Фото: 1MI
Ещё пятеро жильцов эвакуировались самостоятельно.

Вечером 18 ноября в Перми на ул. Пушкарской произошёл пожар в жилом доме. Прибывшие на место происшествия пожарные спасли из огня человека, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило диспетчерам в 20:28. К месту происшествия выехали 18 спасателей на четырёх машинах.

На месте оказалось, что горит квартира на четвёртом этаже. Площадь возгорания — около 10 кв. метров. В составе звена газодымозащитной службы с помощью спасательного устройства пожарные вывели из горящей квартиры мужчину на свежий воздух.

Кроме того, самостоятельно, до прибытия спасателей, из дома эвакуировались пять человек.

Пожар был ликвидирован в 20:43. В результате пожара пострадавших нет.

#Происшествия#Пожар
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