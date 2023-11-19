В Прикамье этой осенью посеяли почти 23 тысячи гектаров озимых культур

Posted 19 ноября, 05:15
Published 19 ноября, 05:15
Modified 19 ноября, 05:16
Updated 19 ноября, 05:16
В 2023 году в Пермском крае озимыми культурами на зерно и зеленый корм засеяно почти 23 тыс. га пашни, прирост составил более 11% к уровню прошлого года. Об этом, со ссылкой на данные минсельхоза, сообщает ИА INFOline.
Традиционно основной озимой культурой Прикамья является озимая рожь, наибольшее количество гектар пашни засеяно этой культурой в Куединском округе. Кроме этого, в ряде территорий представлены посевы озимой пшеницы.
Наибольшие площади озимыми культурами засеяли аграрии в Кунгурском, Пермском, Чайковском, Октябрьском округах региона. Также для подготовки к посевной кампании следующего года вспахано зяби 192 тыс. га.
Озимые культуры менее подвержены летней и весенней засухе. Осенью растения развивают мощную корневую систему, рано весной быстро трогаются в рост. Кроме этого, сев озимых снижает трудозатраты в период весенних полевых работ.