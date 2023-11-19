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Posted 19 ноября, 05:15

Published 19 ноября, 05:15

Modified 19 ноября, 05:16

Updated 19 ноября, 05:16

В Прикамье этой осенью посеяли почти 23 тысячи гектаров озимых культур

В Прикамье этой осенью посеяли почти 23 тысячи гектаров озимых культур

19 ноября 2023, 05:15
Фото: 1MI
Это на 11% больше, чем в прошлом году.

В 2023 году в Пермском крае озимыми культурами на зерно и зеленый корм засеяно почти 23 тыс. га пашни, прирост составил более 11% к уровню прошлого года. Об этом, со ссылкой на данные минсельхоза, сообщает ИА INFOline.

Традиционно основной озимой культурой Прикамья является озимая рожь, наибольшее количество гектар пашни засеяно этой культурой в Куединском округе. Кроме этого, в ряде территорий представлены посевы озимой пшеницы.

Наибольшие площади озимыми культурами засеяли аграрии в Кунгурском, Пермском, Чайковском, Октябрьском округах региона. Также для подготовки к посевной кампании следующего года вспахано зяби 192 тыс. га.

Озимые культуры менее подвержены летней и весенней засухе. Осенью растения развивают мощную корневую систему, рано весной быстро трогаются в рост. Кроме этого, сев озимых снижает трудозатраты в период весенних полевых работ.

#Экономика#Сельское хозяйство#Посевная кампания
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