В Прикамье этой осенью посеяли почти 23 тысячи гектаров озимых культур

В 2023 году в Пермском крае озимыми культурами на зерно и зеленый корм засеяно почти 23 тыс. га пашни, прирост составил более 11% к уровню прошлого года. Об этом, со ссылкой на данные минсельхоза, сообщает ИА INFOline.