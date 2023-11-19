«Звезда-2005» разгромно уступила в Москве

Posted 19 ноября, 08:38
Published 19 ноября, 08:38
Modified 19 ноября, 09:29
Updated 19 ноября, 09:29
В 4-м туре заключительного этапа женской Суперлиги пермская «Звезда-2005» в Москве встречалась с «Локомотивом». Пермячки уступили со счётом 5:0.
В начале второго тайма полузащитница «Локомотива» Яна Шеина оформила дубль за две минуты. На 56-й минуте отличилась Лаисса Оливейра. Через две минуты четвёртый мяч «Локомотива» забила Полина Юкляева. Окончательный счёт установила Азалия Зальмиева.
«Звезда-2005» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы Суперлиги, заработав 24 очка. Лидирует ЦСКА — 38 очков.