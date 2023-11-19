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Posted 19 ноября, 08:38

Published 19 ноября, 08:38

Modified 19 ноября, 09:29

Updated 19 ноября, 09:29

«Звезда-2005» разгромно уступила в Москве

«Звезда-2005» разгромно уступила в Москве

19 ноября 2023, 08:38
Фото: ФК Локомотив
Пермские «звёздочки» находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы женской Суперлиги.

В 4-м туре заключительного этапа женской Суперлиги пермская «Звезда-2005» в Москве встречалась с «Локомотивом». Пермячки уступили со счётом 5:0.

В начале второго тайма полузащитница «Локомотива» Яна Шеина оформила дубль за две минуты. На 56-й минуте отличилась Лаисса Оливейра. Через две минуты четвёртый мяч «Локомотива» забила Полина Юкляева. Окончательный счёт установила Азалия Зальмиева.

«Звезда-2005» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы Суперлиги, заработав 24 очка. Лидирует ЦСКА — 38 очков.

#Спорт#Футбол#Звезда 2005
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