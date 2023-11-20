3 года в Пермском крае: итоги работы Алексея Буракова в госкорпорациях региона

Posted 20 ноября, 07:44
Published 20 ноября, 07:44
Modified 21 ноября, 09:43
Updated 21 ноября, 09:43
Руководитель сразу нескольких структур, созданных для реализации приоритетных и ключевых проектов в регионе, покидает свои посты, и как сообщают СМИ, может перейти на работу в администрацию губернатора Пермского края.
Алексей Бураков был привлечен в Корпорацию развития Пермского края в 2020 году для реализации социально-значимых региональных проектов. Когда он появился в регионе, о нем было известно немного. Например, то, что он признан банкротом как физическое лицо 26 июня 2019 года. Должник сам подал заявление о признании его несостоятельным. СМИ, узнав про банкротство Буракова, писали про то, что он не может возглавлять КПРК по закону, потому что банкроты не могут занимать руководящие должности в компаниях. Но в КРПК поясняли что это не так, что он может быть топ-менеджером. Мы подробно анализировали имеющиеся у него бизнес и активы.
Банкротство было прекращено только в октябре 2023 года. Арбитражный суд Москвы прекратил процедуру самобанкротства Алексея Буракова, признал недействительным долг основного кредитора ООО «ТОР», остальная задолженность была выплачена.
Алексей Бураков родился в 1972 году в Кургане. Окончил Государственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина, обучался в Высшей школе экономики по программе Executive MBA (магистр делового администрирования). Руководил бизнесом, в том числе компанией, которая является трейдером и поставщиком нефтепродуктов и газа, брокером на ОАО СПбМТСБ. Являлся исполнительным директором Ассоциации участников товарно-сырьевого рынка.
Главной задачей на посту Буракова в КРПК было завершение строительства микрорайона Любимов. В 2023 году строительство микрорайона Любимов в правобережной части Березников для граждан, чьи дома оказались в зоне техногенной аварии, закончилось. Всего в микрорайоне возведено 29 домов, 16 из них в последние три года — за время работы в КРПК Алексея Буракова.
Этот проект был начат задолго до — в 2014 году — и к приходу Буракова уже успел «засветиться» в информповестке. История микрорайона все время прирастала скандалами, возмущениями жителей, судебными процессами.
По словам председателя КСП Пермского края Геннадия Тушнолобова, который будучи еще председателем правительства начинал строительство микрорайона «Любимов», это очень значимый проект для региона. Президент РФ дал поручение о переселении, процесс осуществляли министерство строительства РФ, Пермский край и «Уралкалий». Была разработана проектно-сметная документация для переселения 14 тыс. человек. Проект федерального значения постоянно находился на контроле Минстроя РФ и Контрольного управления президента.
«Было мнение — раздать деньги, и население пусть само решает свои проблемы. Категорически против были я и мэр Березников Сергей Дьяков, потому что мы прекрасно понимали, что большая часть населения уедет из города. А с реализацией этого проекта удалось и обеспечить безопасность, и сохранить город», — вспоминает Геннадий Тушнолобов.
Коммунальная и социальная инфраструктура микрорайона рассчитана на 50 тыс. жителей. «Я выступал за строительство в этом месте, потому что это единственное место, где можно построить такой объем жилья с перспективой развития», — рассказал Геннадий Тушнолобов. По его словам, с точки зрения качества проживания эта территория теперь даже привлекательнее, чем остальные Березники.
Здесь экологически чистое место (никаких производств), решены вопросы с садиками, школами, медицинским обслуживанием. Для решения вопросов жителей по текущему содержанию домов микрорайона создано единое окно обращений, что очень удобно для любимовцев.
Параллельно со строительством ЖК «Любимов» КРПК вела работу и над другими крупными проектами. Так, к 2023 году компания завершила берегоукрепление и благоустройство части набережной в Усть-Качке, строительство амбулатории в Оверятах, реконструкцию здания Благородного собрания и обновление внешнего облика УДС «Молот» в Перми. Осенью КРПК завершила работы по реконструкции большого зала Филармонии в Перми, сейчас готовится пакет документов для передачи в ИГСН.
В этом году в Новых Лядах началось строительство жилого микрорайона для работников промышленных предприятий кластера «Новый Звездный». Для участия в проекте КРПК удалось привлечь федерального партнера — финансировать работы будет банк ПСБ в рамках специальной программы по строительству жилья для сотрудников промышленных предприятий.
По комплексной программе финансирования строительства жилья для работников промышленных предприятий и участников гособоронзаказа застройщик получает финансирование в виде инвестиционного кредита, а сотрудники предприятий — возможность купить квартиры по ценам существенно ниже рыночных.
Осенью 2021 года Алексей Бураков был назначен на пост гендиректора Фонда развития Пермского края — компании, которая была создана для реализации значимых проектов в регионе посредством привлечения инвестиций в экономику Прикамья. За 2 года удалось привлечь, по оценке ФРПК, порядка 26 млрд рублей.
Долгое время не всем было понятно, по какому принципу разграничен функционал КРПК, ФРПК, ПАИЖК, которые возглавлял Алексей Бураков. Сначала у него насчет будущего компаний было одно мнение, потом жизнь как будто сама расставила всё по местам, закрепив за структурами ряд проектов. КРПК занимается девелоперской деятельностью, а ФРПК — инвестиционной. ПАИЖК является одним из региональных операторов проектов комплексного развития территории.
В итоге ФРПК под управлением Алексея Буракова ФРПК начал реконструкцию здания по ул. Окулова, 4 в 4* гостиничный комплекс. Привлечен федеральный инвестор, «Туризм.рф», прогноз привлеченных инвестиций — 1,9 млрд рублей.
В рамках концессионного соглашения началось строительство ледовой арены на Иве с привлечением инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Прогноз привлеченных инвестиций — 1 млрд рублей.
По словам директора подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александра Аксакова, инфраструктура для занятий спортом — такая же важная составляющая комфортной среды, как школы, поликлиники и парки. Каждый такой объект стимулирует развитие новых кварталов и жилищное строительство. По оценкам экспертов, на территориях рядом с новой ледовой ареной в Перми появится не менее 400 тыс. кв. м жилья для более чем 8 тыс. семей.
Пермский край стал 23 регионом, который задействует механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ.
Кроме того, ФРПК курирует проект развития судостроения региона и работу возрожденного в 2021 году предприятия «Пермская судоверфь». В этот проект Фонд также привлек крупных инвесторов — московскую компанию АО «Ситроникс», которая вошла в состав учредителей общества.
АО «Ситроникс» развивает проекты, связанные с электродвижением по всей стране: строит зарядную инфраструктуру для наземного и водного транспорта, производит электросуда. Верфь «Эмпериум», входящая в группу компаний, первой в России запустила серийное производство пассажирских электросудов. Андрей Бубнов, генеральный директор компании «Эмпериум», рассказал, что география продаж быстро расширяется — уже сейчас электросуда, произведенные на верфи в Ленинградской области, ходят в Красноярске, в Нижнем Новгороде и в Москве.
Пермская судоверфь вписалась в московский проект запуска регулярных речных пассажирских маршрутов с производством остановочных причальных комплексов. Произведенные в Перми остановки — технологически сложный проект, так как они включают зарядную инфраструктуру, современные коммуникации и обеспечивают комфортные условия для пассажиров.
В дополнение к остановкам в планах АО «Ситроникс» организовать в Перми производство электрических судов.
«Важно, что правительство Пермского края поставило задачу восстановить отрасль судостроения. Уже в 2023 году реализован первый совместный проект. Мы с оптимизмом смотрим на новые проекты для верфи, которые позволят провести комплексную модернизацию одного из старейших судостроительных предприятий страны в современное технологичное производство», — прокомментировал Андрей Бубнов.
Еще один совместный проект КРПК и ФРПК — создание и управление обновленным в прошлом году конгрессно-выставочным центром «Пермь Экспо» в Перми, который в октябре принял масштабное международное событие — форум «Россия — спортивная держава».
За 4 дня КВЦ посетили гости из 45 стран. На площадке стенды разместили 70 регионов России, спортивных федераций и производителей. Организаторы подготовили 50 деловых мероприятий, круглых столов и подписаний соглашений. Всего участникам выдали около 4900 бейджей, работу площадки поддержали более 300 волонтеров.
По словам самого Алексея Буракова, работа в госкорпорациях региона — это важный опыт для всех участников процесса, связанный, прежде всего, с внедрением принципов проектного управления. «За это время в компаниях были сформированы сильные команды, которые смогут продолжить начатое, реализовать проекты, привлечь инвестиции для других социально значимых инициатив», — прокомментировал Алексей Бураков.