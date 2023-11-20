3 года в Пермском крае: итоги работы Алексея Буракова в госкорпорациях региона

Алексей Бураков был привлечен в Корпорацию развития Пермского края в 2020 году для реализации социально-значимых региональных проектов. Когда он появился в регионе, о нем было известно немного. Например, то, что он признан банкротом как физическое лицо 26 июня 2019 года. Должник сам подал заявление о признании его несостоятельным. СМИ, узнав про банкротство Буракова, писали про то, что он не может возглавлять КПРК по закону, потому что банкроты не могут занимать руководящие должности в компаниях. Но в КРПК поясняли что это не так, что он может быть топ-менеджером. Мы подробно анализировали имеющиеся у него бизнес и активы.