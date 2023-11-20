Быть таким, как все, с детства не умел: новая карта Тинькофф для настоящих панков

Posted 20 ноября, 04:00
Published 20 ноября, 04:00
Modified 20 ноября, 04:00
Updated 20 ноября, 04:00
Тинькофф выпустил карту в стиле «Короля и Шута». Может показаться, что это обычный пластик от банка, просто немного красивее, но это не так. Исключительный кэшбэк, особые условия на снятие и перевод денег, выгода на развлечениях и путешествиях — объясняем, чем хороша эта новая карта.
Ссылка для тех, кто хочет посмотреть все дизайны.
С этой картой можно бесплатно переводить через СБП и снимать без комиссии от 3 тыс. рублей в любых банкоматах, но главное — получать кэшбэк рублями во многих категориях. О них и поговорим.
Кэшбэк приходит в рублях, и его можно тратить на что угодно
Думаете, чтобы поймать кэшбэк, нужно то к лесу мчаться, то к полю, то к ручью? Нет, кэшбэк сам придет вам на карту и будет сверкать не менее ярко, чем молния в ночи. Все почему? А потому, что кэшбэк по карте Tinkoff Black — это не баллы, не бонусы, а самые обычные рубли, которые можно переводить, снимать и тратить.
Для обладателей карты в панк-дизайне будет и соответствующий панк-кэшбэк на первый расчетный период: 7% на фастфуд, 10% на музыку и 15% на развлечения.
Переводы и снятие налички — без комиссии
Если банкомат больше похож на лесника, который хочет подкармливать волков комиссиями, не надо к нему подходить.
С картой Tinkoff Black вы в такую ситуацию не попадете: снимать деньги можно в любых банкоматах. И если снимать не меньше 3 тыс. рублей и не больше 100 тыс. рублей за раз, это будет бесплатно. Переводы через СБП тоже бесплатные.
Tinkoff Black — это карта на каждый день: с ней покупки могут быть выгоднее, переводы и снятие налички — бесплатными, а в приложении уйма полезных функций. Ну, а с таким дизайном пользоваться картой будет еще приятнее.
Переходите на сайт Тинькофф и выбирайте панк-дизайн для своей карты Tinkoff Black!
Реклама. АО «Тинькофф Банк», ИНН 7710140679, лицензия ЦБ РФ № 2673. erid: LjN8KFmEK