Естественная убыль населения Пермского края с начала года превысила 7 тысяч человек

Из общего числа родившихся первенцы составили 33,9%, доля детей, родившихся вторыми, несколько меньше —31,8%. При этом в последнее время постепенно увеличивается количество рождений третьего и последующих детей. Так, за девять месяцев 2023 года появилось на свет 5848 таких малышей, или 34,2% в общем числе родившихся (в прошлом году — 5601 (31,8%)).