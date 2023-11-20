Естественная убыль населения Пермского края с начала года превысила 7 тысяч человек

Posted 20 ноября, 06:52
Published 20 ноября, 06:52
Modified 21 ноября, 04:48
Updated 21 ноября, 04:48
С января по сентябрь 2023 года в Прикамье фиксировалась естественная убыль населения, которая составила 7610 человек. Родившихся стало меньше на 2,9%, также отмечают снижение количества умерших на 7%, сообщает Пермьстат.
Из общего числа родившихся первенцы составили 33,9%, доля детей, родившихся вторыми, несколько меньше —31,8%. При этом в последнее время постепенно увеличивается количество рождений третьего и последующих детей. Так, за девять месяцев 2023 года появилось на свет 5848 таких малышей, или 34,2% в общем числе родившихся (в прошлом году — 5601 (31,8%)).
Наибольшее число рождений (27,6%) пришлось на возрастную группу матерей 30-34 года.
Позитивным фактором развития демографической ситуации в крае в текущем году специалисты называют заметное снижение смертности. Но среди всех умерших 28,4% составили лица трудоспособного возраста.
Ситуация в бракоразводных процессах Пермского края в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась уменьшением числа зарегистрированных браков (на 4,2%) и ростом количества разводов (на 3,2%).