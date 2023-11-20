ФСБ провела выемку документов в нескольких министерствах правительства Прикамья

Сегодня, 20 ноября, в министерстве закупок, министерстве социального развития и минимущества Пермского края прошли выемки документов. Выемки проходят в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье». Собеседники Properm.ru также подтверждают информацию, но говорят также о работе силовиков в минтрансе региона.



Дело было возбуждено на минувшей неделе в отношении неустановленных лиц и связано с хищениями при приобретении здания с целью размещения реабилитационного центра для инвалидов по ул. Встречной, 35. Объект был приобретен за сумму свыше 187 млн рублей. Как считает следствие, фактически цена объекта значительно ниже, поэтому бюджету края был причинен ущерб.



Источник в правительстве подтвердил проведение оперативных мероприятий в минсоцразвития, минзакупок и минимущества. Представителям правоохранительных органов предоставляются необходимые документы, все проходит в рабочем режиме.