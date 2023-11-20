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Posted 20 ноября, 08:37

Published 20 ноября, 08:37

Modified 20 ноября, 09:05

Updated 20 ноября, 09:05

Сотрудники УФСБ проводят обыски в двух министерствах Пермского края

ФСБ провела выемку документов в нескольких министерствах правительства Прикамья

20 ноября 2023, 08:37
Фото: Midjourney

Сотрудники УФСБ проводят обыски в двух министерствах Пермского края

Силовики могут работать в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Сюжет
ФСБ

Сегодня, 20 ноября, в министерстве закупок, министерстве социального развития и минимущества Пермского края прошли выемки документов. Выемки проходят в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье». Собеседники Properm.ru также подтверждают информацию, но говорят также о работе силовиков в минтрансе региона.

Дело было возбуждено на минувшей неделе в отношении неустановленных лиц и связано с хищениями при приобретении здания с целью размещения реабилитационного центра для инвалидов по ул. Встречной, 35. Объект был приобретен за сумму свыше 187 млн рублей. Как считает следствие, фактически цена объекта значительно ниже, поэтому бюджету края был причинен ущерб.

Источник в правительстве подтвердил проведение оперативных мероприятий в минсоцразвития, минзакупок и минимущества. Представителям правоохранительных органов предоставляются необходимые документы, все проходит в рабочем режиме.

Ранее в офисе «Корпорации развития Пермского края» и в «Агентстве новых технологий» (подведомственного Минкульту Прикамья) также прошли обыски. Тогда в пресс-службе пояснили, что «оперативные мероприятия носят избыточный характер и влекут репутационные риски для института органов власти в целом».

#Криминал#ФСБ#Правительство пермского края#Обыски
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