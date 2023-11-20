Глава СК России Бастрыкин потребовал доложить об избиении ребенка в Березниках

Posted 20 ноября, 06:58
Published 20 ноября, 06:58
Modified 20 ноября, 07:00
Updated 20 ноября, 07:00
В центральный аппарат СК России будет доложено об обстоятельствах избиения 11-летнего ребенка в Березниках, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Вчера мы сообщали, что неизвестный мужчина ударил мальчика в одном из сетевых магазинов города Березники Пермского края. Ребенок доставлен в медицинское учреждение. Его мать в соцсетях попросила откликнуться свидетелей происшествия.
В следственном управлении СК России по Пермскому краю по данному факту проводится процессуальная проверка. Во исполнение поручения Председателя СК России и. о. руководителя СУ по Пермскому краю В. А. Сафоновым в центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о предварительно установленных в ходе проверки обстоятельствах.