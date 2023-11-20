Глава СК России Бастрыкин потребовал доложить об избиении ребенка в Березниках

В следственном управлении СК России по Пермскому краю по данному факту проводится процессуальная проверка. Во исполнение поручения Председателя СК России и. о. руководителя СУ по Пермскому краю В. А. Сафоновым в центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о предварительно установленных в ходе проверки обстоятельствах.